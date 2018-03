Mordidas de salvadoreños a jugadores estadounidenses causan críticas a nivel mundial

El juego de cuartos de final que El Salvador disputó ante Estados Unidos este miércoles por la noche ha generado mucha polémica, debido a que dos jugadores salvadoreños mordieron a sus rivales, tal como lo demuestran varios videos que ya rondan en redes sociales y que han sido retomados incluso por medios internacionales, como los españoles Marca y As.

Primero fue Henry Romero, quien al minuto 57 mordió la espalda de Jozy Altidore y al mismo tiempo realizó un pellizco al pezón del ariete norteamericano. El árbitro canadiense Drew Fischer no vio la acción, tampoco sus asistentes, pero los videos revelan lo que sucedió.

La segunda acción tuvo como protagonista a Darwin Cerén, quien durante el cobro de un tiro de esquina también fue pillado por las cámaras mordiendo la espalda de Omar González, sin que el silbante se diera cuenta.

Las críticas no se han hecho esperar y algunos hasta piden la intervención de FIFA para que tales acciones no se repitan. Jozy Altidore se tomó la situación con un poco de humor, aunque enfatizó que su novia no pensaba igual. "Mi chica está cabreada conmigo y con Romero. Me ha dicho que solo ella puede morder y agarrar mis pezones", dijo.



Otros medios internacionales también han retomado lo sucedido en sus publicaciones web y hasta comparan a Henry Romero con Luis Suárez: