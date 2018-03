Milton Molina apresura la recuperación para jugar ante Ecuador

El defensa Milton Molina quien se retirara del entreno de la selección nacional el pasado jueves por problemas musculares se está recuperando para estar a tono en el encuentro que la Azul sostendrá ante Ecuador.El jugador de Isidro Metapán entrenó este viernes marginado del grupo por una contractura muscular del área lumbar que genera dolor y por la cual mantuvo una sesión de recuperación que comprendía ejercicios de estiramiento, relajación muscular y fortalecimiento de la parte afectada.El doctor de selección nacional, Francisco Herrera, explicó la magnitud de la lesión que aqueja este jugador."Fue una pequeña contractura muscular del área lumbar más o menos de moderada a severa intensidad que dificultó que el continuara los movimientos normales por lo que se tuvo que inyectar tres tipos de medicamento más el trabajo con terapias, ultrasonido y un poco de calor, acompañado de ejercicios de piscina".El galeno también hablo de su recuperación y el tratamiento."Con el tratamiento pasará 24 horas más. Ahora se sabe que estos problemas no necesitan reposo si no estar en movimiento por lo cual el va a entrenar ya que entre más se mueva el musculo se irá recuperando ya que no ha sufrido ninguna ruptura si no que simplemente es una contractura", finalizó.