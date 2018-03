“México es una buena prueba para El Salvador”

Carlos de los Cobos, exseleccionador nacional, obstenta ese dato favorable de ser el último técnico que le ganó a México. Lo hizo en junio de 2009, con pizarra de 2-1 en el estadio Cuscatlán.Ahora, el estratega mexicano está en San Diego, para analizar el juego entre las selecciones de México y El Salvador, a disputarse este domingo.Antes del juego, el azteca habbó con EL GRÁFICO para calentar ese juego, que será el primero para los dos combinados en el grupo C.Para De los Cobos, todos los juegos entre salvadoreños y mexicanos son intensos, por lo que el de este domingo no será la excepción para él."México, lógicamente, no estará con el supuesto equipo titular, porque antes fue a Rusia para Copa Confederaciones. Pero aun así, México no deja de ser un equipo con calidad, capacidad. Es una buena prueba para nuestra selección de El Salvador", apuntó el estratega mexicano.El exseleccionador aseguró que con un equipo alternativo en Copa Oro, México evitará el desgaste de los jugadores que fueron a Copa Confederaciones."Pero los del equipo que irá a Copa Oro no dejan de ser jugadores de calidad, acostumbrados a competir a buen nivel. Lógicamente que varios de ellos son de mucha experiencia en selección nacional", apuntó el timonel mexicano.Para De los Cobos, El Salvador tiene todas las posibilidades de hacer un buen juego ante México, este domingo."Recordemos que todos los juegos hay que disputarlos. Cuando un equipo sale convencido de que puede hacer bien las cosas, jugando con orden, siempre habrá posibilidades de que salgan bien las cosas", apuntó el estratega mexicano.