México analiza a la sub 20 salvadoreña en videos

México tropezó ante Estados Unidos este lunes (1-0) en el primer partido de la segunda fase del Premundial sub 20. Ese resultado adverso generó más presión en el equipo mexicano, de cara al juego de este miércoles ante El Salvador, a las 4:30 de la tarde."Estos juegos de eliminatoria son así. Se pueden decidir con una pelota parada y Estados Unidos lo aprovechó", aseguró Marco "Chima" Ruiz, seleccionador sub-20 de México.Ruiz, ahora tiene claro que se jugará ante El Salvador las opciones que le quedan para ir al Mundial. "Tenemos la oportunidad en nosotros. Lo importante ahora es recuperarnos. Hay que dejar atrás esto; ya no lo podemos cambiar. Ahora hay que recuperar a los muchachos física y mentalmente para afrontar ese compromiso difícil ante El Salvador. Pero tenemos la confianza de que lo vamos a sacar adelante", aseguró Ruiz.Ruiz no pone excusas por el hecho de que tiene menos de 48 horas para recuperar a sus jugadores. "Tengo a jugadores muy maduros en el grupo. El equipo venía bien en el torneo. Tienes un error que te cuesta el partido. Ahora tenemos que cambiar eso de un día para otro", apuntó Ruiz.Sobre El Salvador, Ruiz mandó a sus asistentes a que espiaran a El Salvador en el juego del sábado anterior, ante Trinidad y Tobago, y aseguró que tiene opciones para analizar el sistema de juego de los cuscatlecos."Tengo mis conclusiones ante El Salvador, pero no las voy a mencionar. Tenemos tiempo para poder ver el video y yo ahora en lo que me tengo que enfocar es en recuperar el equipo anímicamente", apuntó el estratega.Ruiz tiene claro que una derrota ante El Salvador le da el boleto a los cuscatlecos y lo manda a casa con las manos vacías.4:30 p.m. México - El Salvador5:30 p.m. Estados Unidos - El Salvador