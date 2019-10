Jamaal Shabaaz: ''Me siento decepcionado porque El Salvador no fue mejor que nosotros''

Santa Lucía es la otra cara de la moneda en la división B de Liga de Naciones. Mientras El Salvador está más cerca del ascenso y de clasificar a Copa Oro, esta selección caribeña quedó a un paso del descenso a la Liga C.

El entrenador trinitense Jamaal Shabaaz habría no querido comparecer ante los medios locales, tras la caída por 0-2. No ocultó su decepción por lo ocurrido.

''Este momento es difícil. Normalmente soy muy bueno con los medios pero hoy me siento muy decepcionado. No siento que El Salvador fue mejor que nosotros. Los muchachos trabajaron duro, fueron organizados. No tomamos ventaja de las oportunidades que creamos. Tres mano a manos claros y tres más que fueron medias oportunidades. Los goles que dejamos que nos metieran pienso que fueron decuidos y estoy muy decepcionado'', comentó.

Después del recuerdo del 3-0 en el Cuscatlán, para Shabaaz era en este partido donde debían imponer respeto y más porque eran locales.

''Perdimos, aunque igualamos a El Salvador en muchos departamentos del campo. Hemos mejorado, con respecto al primer juego contra Ellos, pero esta vez debíamos haber anotado los goles. Ahora nos quedan dos partidos más de local (en noviembre) y necesitamos el apoyo del jugador número 12, la afición''.

También tuvo palabras de elogios hacia sus jugadores. ''Nuestro equipo está avanzando positivamente, enhorabuena por ellos porque deben mantener la cabeza en alto. Le dije a los muchachos que jugaron con un gran corazón, se mantuvieron fijos al plan, ordenados por el juego y porque corrimos como lo hizo El Salvador''.

De acuerdo a Jamaal, su equipo estuvo bien hasta ese primer gol, convertido por Zelaya. ''La mayor parte del juego estuvimos bien hasta esos últimos 20 minutos, cuando comenzamos a perder la concentración y nos pusimos un poco desordenados. Aún después de ese primer gol, nuestro jugador (Otev) Lawrence tenía un gran partido en la defensa pero colectivamente fuimos tirando la cautela por la borda. Pero es una de las curvas de aprendizaje jugar contra equipos como El Salvador, no basta jugar unos minutos bien sino hasta el final''.