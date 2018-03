“Me marginaron por presiones dirigenciales”

A Frank Velásquez le cuesta asimilar la noticia de quedar fuera de la selección de fútbol playa que participará en el Premundial de Bahamas 2017. Respeta la decisión pero no la comparte, y asegura que en ella tuvo mucho que ver sus críticas a la falta de condiciones para el trabajo.El goleador asegura que su condición física no es solo una excusa para dejarlo afuera e insinúa que hubo presión sobre Rudis Gallo para que lo sacara de la nómina que va al Premundial.Me siento mal. Cuando vestí la camisa de la selección lo hice por amor, siempre que he jugado y di el 100%. No me gustó que dijeran que los procesos pasan, cuando yo apenas con 26 años todavía tengo energía para jugar en cualquier lado. Pero así es la vida y debo seguir trabajando. Cuando uno confía en Dios todo sale bien y hay otras oportunidades.Estando en la selección las cosas no son de color de rosa. Vengo desde el proceso 2009 y ha sido difícil estar ahí porque nunca hubo un apoyo, siempre ha sido aislado, pero los objetivos siempre se lograron porque uno como jugador tiene la presión que debe hacer bien las cosas a pesar de las limitantes.Sí, cuando uno miente y le sacan la verdad, duele. Cuando uno dice la verdad a cualquiera le duele, no es fácil que te estén sacado en cara todas las cosas.Sí, porque como jugador no he hecho nada. Al contrario, Dios me ha bendecido para que con mi nombre pueda ayudar a mucha gente; como jugador siempre di lo mejor para el país, pero si estamos con estos problemas vamos a peor.Siempre busco patrocinadores para actividades en beneficio de las comunidades, para darle alegría a los niños y jóvenes. Cuando regresé del Mundial de Ravenna (2011) dije que mi sueño era trabajar con niños y jóvenes, lo cumplo gracias a los patrocinadores. No solo empresa, también de personas de Estados Unidos.Me fui para Estados Unidos en colaboración de una obra benéfica. Eso no es mentira, nadie me convocó (para ese proceso) lo hicieron por las redes sociales, nadie me llamó. Creo que cuando van a convocar a alguien deben llamarlo y no solo ponerlo en Facebook. Nadie me llamó y cuando regresé estaba la convocatoria y entiendo que no era justo que yo participara si otros ya estaban entrenando.Por eso hay procesos de entrenamientos, por eso hay preparador físico para que uno esté bien físicamente. En todos los torneos que he participado siempre salí campeón goleador y no sé porqué hoy dicen que ya no sirvo. Si no sirviera, a todos los torneos que he ido nunca hubiera salido goleador.Nunca he cerrado las puertas a la selección, media vez tenga energías y salud siempre voy a querer estar en la selección. Pero lo que no me gusta es que digan que hay cambio generacional, porque a los 26 años nunca he visto que un jugador se retire, quizá por una fractura u operación grave, pero ahorita hay jugadores de mayor edad en la selección, hasta de 35 años.Aquí en nuestro país si tenés familia cuidas tu sueldo y tampoco vale la pena arriesgarte por un solo jugador ¿y si te echan por ese jugador? Si le dicen (al técnico) 'no vas a convocar a este jugador porque ha estado en contra mía', vos no vas ir en contra de eso y perder tu trabajo por un jugador.No, no me han llamado, no sé han acercado, no sé por qué se esconden de mi. Hablan (entrevistas), pero no conmigo, se esconden de mi. Aunque no vaya al Premundial yo sé que puedo entrenar, pueden llevar a otros jugadores, pero porqué yo no puedo ir a entrenar.Como jugador siempre quiero estar en la selección porque desde niño lo deseo, pero con estos problemas es bien difícil porque me hacen de menos en la selección. Cuando no tenés (dinero), no vales, cuando sos de escasos recursos te hacen a un lado y el que tiene es el que dicen ellos que vale.Sí, soy una persona de una playa, de escasos recursos, y ellos dicen 'dejémolo afuera y ya le va pasar, ya lo va olvidar'. Pero Dios me da fuerza para seguir adelante.