Mario Martínez, a las órdenes de Eduardo Lara

El portero de la selección sub-20, Mario Martínez, se recuperó de una contusión en su rodilla derecha, sufrida en el juego contra Bermudas, por la fecha 2 del grupo C en el Premundial de CONCACAF."Con las terapias e inyecciones me he logrado recuperar. Solo estamos esperando la hora del partido contra Trinidad y Tobago", apuntó el guardavallas.Para el cancerbero, el plantel salvadoreño tiene que guardar la calma para hacer un buen trabajo en los juegos que vienen."Tenemos que estar concentrados al 100 por ciento en los 93 o 94 minutos del partido. Entonces, hay que estar bien compenetrados en que queremos terminar primeros de grupo. Ya estamos a un paso, solo nos hace falta cerrar la fase de grupos con victoria", aseguró el gurdavallas.Luego, el portero se puso la meta de sacar su portería en cero el arco nacional en la primera ronda. Pero solo le duró 165 minutos. "Lastimosamente nos cayó ese gol contra Bermudas, pero tenemos que seguir trabajando, porque el objetivo es grupal. Esperando poder llegar el mundial", apuntó el portero.Martínez reiteró que ha tomado confianza."Ha habido confianza de parte del cuerpo técnico. Eso, a la postre, te lleva a realizar un buen partido", aseguró el guardavallas, que ahora ha sido titular en los dos juegos disputados hasta ahora por el combinado sub-20.