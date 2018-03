Mario Arteaga: “El Salvador es un rival fuerte en esta región”

PANAMÁ. La selección sub-17 de México se declaró esta mañana lista para enfrentar mañana a las 2:00 de la tarde a su par de El Salvador en el cierre de la fecha tres del Premundial de la CONCACAF que se celebra en Ciudad de Panamá y que otorgará cuatro cupos a la Copa del Mundo en la India.El plantel juvenil azteca que dirige Mario "Califas" Arteaga se mostró confiado sobre el césped artificial del estadio Maracaná, sede del evento, sabiendo que deben demostrar el porqué son los favoritos para alcanzar la corona regional el próximo 7 de mayo."La fecha para debutar llegó, nuestro Premundial arranca mañana ante un rival fuerte en la región y que clasificó a esta instancia en el último juego (de la eliminatoria de la UNCAF) y lo hizo bien, con mucha entrega y convicción de parte de sus jugadores" afirmó el técnico de 46 años y oriundo de Guadalajara.Sobre el grupo "C" que completan las selecciones de Jamaica y Estados Unidos y llamado el "grupo de la muerte" en el Premundial, Arteaga afirmó que "cuando uno juega está fase de la competencia se acostumbra a jugar contra todo el mundo. El grupo en que estás al final no es lo importante, lo que debe de importar es seguir caminando y pasar a la última instancia del torneo que es el objetivo que todos queremos."Sobre El Salvador, el técnico azteca confesó que "sé muy poco de El Salvador, fui a verlos a la eliminatoria y miré sus cuatro partidos, he recopilado datos del resto de rivales que tendremos en éste Premundial y en especial de El Salvador", indicó."Sabemos que su cuerpo técnico hizo cinco cambios en el plantel con que jugó la eliminatoria de la UNCAF, no está el chavo (Lisandro) Mejía que para mí era uno de sus mejores jugadores, con llegada por la banda derecha, pero eso no le resta nada en su potencial y que sigamos pensando que El Salvador será un equipo que se le debe respetar porque sigue siendo un equipo peligroso y competitivo en la región", afirmó Arteaga.