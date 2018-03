Marcelo Herrera: “Hemos visto bastante a El Salvador”

El primer juego para Costa Rica en el Premundial sub-20 será este domingo ante El Salvador. Pero el estratega del equipo tico, Marcelo "Popoye" Herrera no quiere hablar del equipo salvadoreño en particular. Aseguró que está preocupado por sus tres adversarios en fase de grupos: El Salvador, Bermuda y Trinidad y Tobago."Pero el primer rival, por el contexto que tiene siempre es el más difícil. Siempre es el rival al que tenemos que prestarle mucha atención. Hemos trabajando sobre ello. Hemos visto bastante a El Salvador y ellos nos han visto a nosotros. Acá lo que queda es salir a la cancha este domingo y salir a hacer el trabajo que se ocupe", apuntó el estratega del plantel tico.Herrera sacó ventaja porque fue al eliminatorio de UNCAF de julio pasado en Panamá. Ahí pudo sacar detalles de todas las selecciones participantes.Herrera aseguró que ser el local de esta competencia es bueno. "Pero se lo digo todos los días a los chicos, que va a depender de lo que contagiemos nosotros. Al final todo queda en manos de los jugadores y de mi equipo de trabajo", apuntó Herrera.El timonel del plantel tico dijo que todos los rivales que tendrá en la primera ronda se están cuidando para que no se les filtre nada. "Hay rivales poderosos que están buscando el mismo objetivo que nosotros y no dejan nada" , apuntó Popeye.Herrera llega a este Premundial sub-20 con la base del plantel sub-17 que llevó al Mundial de esa categoría infantil Chile 2015. "Aca hay nuchos años de trabajo invertidos. Vamos por el objetivo", indicó Herrera.