Luis “el Motor” Contreras se entrena con el Red Bulls de la MLS

El portero salvadoreño Luis “el Motor” Contreras se encuentra en Nueva York, de vacaciones, y desde hace dos semanas entrena en el complejo deportivo del Red Bulls de la MLS.De acuerdo al ex arquero de Sonsonate, FAS y Águila, lo hace en las filas del segundo equipo pero en las mismas instalaciones que el conjunto de la MLS, con el que también ya se entrenó hace dos días.Esta oportunidad se dio para “el Motor” gracias a un amigo que trabaja en el Red Bulls. Las puertas se abrieron y comenta que ha vivivo una experiencia profesional gratificante estos 15 días atrás.“Tengo desayuno, suplementos alimenticios, duchas, almuerzo, equipación y seguro”, comenta Contreras.En cuanto a las canchas, destaca que permiten un fútbol más dinámico que el de El Salvador y esto le ha permitido mejorar en la velocidad de reacción.Subraya que gracias a estos entrenamientos ha podido establecer amistades internacionales con futbolistas de Suiza, República Dominicana, Puerto Rico y Camerún. “El lenguaje del fútbol es universal y aquí no se te margina”, completa.Antes de viajar a Estados Unidos, donde es residente y vive toda su familia, finiquitó su contrato con el Sonsonate y empezó a escuchar ofertas, incluidas las de un representante en Guatemala; no obstante, hasta el momento no hay ninguna que le convenza.“He hablado con varios equipos, ellos me han preguntado por mis condiciones y estamos esperando ver qué deciden, porque el tiempo es corto. A veces he hecho planes y las cosas no resultan. Si se da la posibilidad (de fichar en El Salvador), bienvenido”, manifestó.A raíz de esto, el guardameta no descarta la posibilidad de quedarse en Estados Unidos y buscar otros horizontes en su carrera futbolística.“Si no hay nada concreto tengo la posibilidad de vivir acá, tengo a mi familia y la residencia en este país. Hay que aceptar que no se dan las cosas y condiciones para jugar y preparar también las cosas que se vienen”, apuntó.Contreras desea que no solo él, sino otros jugadores cuscatlecos logren experiencias similares en el extranjero. Comenta que le ha motivado con fotografías y videos sobre lo que podrían vivir allá.“Espero que mis compañeros puedan salir, probar experiencias nuevas porque no somos tan malos, son jugadores técnicos y rápidos aquí, pero nosotros con el hambre de triunfo e ímpetu podríamos ser iguales o superar muchos aspectos. Yo les mando a ellos videos y fotos de lo que hay aquí para que se motiven, busquen salir y crezcan”.El jugador es claro y sostiene que El Salvador ha sido sobrepasado futbolísticamente desde hace varios años.“Estamos a mucho tiempo de distancia en base a infraestructura, en esos aspectos nos hemos quedado atrasados porque creo que Costa Rica, Honduras y Guatemala han crecido y se nota todo eso a nivel de selecciones”, indicó.Es es el camerino donde todos los días, Luis Contreras, inicia sus entrenamientos: