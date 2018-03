Los resultados que necesita El Salvador para clasificar a cuartos de final

La victoria de Panamá por 3-0 sobre Martinica puso más fácil el camino de la clasificación de El Salvador a cuartos de final de la Copa Oro 2017. Con este resultado un empate e incluso una derrota por la mínima contra Jamaica le daría a la Azul el pase como uno de los mejores terceros.El Salvador jugará este domingo contra Jamaica en la última jornada del grupo C, duelo en el que los cuscatlecos también tendrán la oportunidad de asegurar el segundo lugar del grupo C y clasificar de manera directa a la segunda fase del torneo que se disputa en diferentes ciudades de los Estados Unidos.La derrota contra México por 3-1 en el debut y el corto triunfo de 2-0 ante Curazao complicó el camino de la Azul a la siguiente fase, pero la victoria de la selección canalera le amplió las posibilidades.Por su parte Martinica se quedó con tres puntos en el Grupo B y con diferencia de -2. Esta selección caribeña había dado muestras de ser un rival más aguerrido al ganarle 2-0 a Nicaragua y perder por 3-2 ante Estados Unidos.Ahora si la Azul empata contra Jamaica tendría la opción de sumar cuatro puntos y avanzar como mejor tercer lugar junto Honduras que también suma cuatro puntos tras ganar en la mesa a Guayana Francesa por alineación indebida,acción que derivó en la sanción por la CONCACAF.Los catrachos terminaron terceros en el grupo A que dominaron Costa Rica y Canadá que ya solo están esperando rival para los cuartos de final. Honduras suma cuatro puntos con diferencia de 2 goles, mientras que El Salvador también llegaría a cuatro puntos con diferencia de 0, que es el primer criterio de desempate.De mantenerse la lógica en el grupo C, México ocuparía el primer sitio con siete puntos sí cumple este domingo con su papel de favorito y golea a Curazao que ya está eliminada.El Salvador solo podría quedarse fuera de los cuartos de final si pierde ante Jamaica con goleada o con un 2-0 que lo dejaría también con tres puntos y la misma diferencia de -2, pero avanzaría Martinica por haber marcado más goles que la Azul.En el caso que el combinado cuscatleco gane a Jamaica afianzaría el segundo lugar y el pase directo a los cuartos de final donde enfrentaría a Canadá y los jamaiquinos tendrían que hacer números para ver si les alcanza para un mejor tercer lugar.MEJORES TERCEROSPaís JJ JG JE JP GF GC DIF PHonduras 3 1 1 1 3 1 2 4El Salvador 2 1 0 1 3 3 0 3Martinica 3 1 0 2 4 6 -2 3