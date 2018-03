Los nombres que están sobresaliendo en la Copa Oro 2017

Poco imaginaban sus padres, cuando bautizaron en Jamaica a Romario, que su hijo seguiría los pasos de una de las grandes estrellas del fútbol.Tampoco nadie soñó que un bebé que nació hace 16 años en Ghana fuera hoy la esperanza de Canadá.Ironías de nombres y destinos.Terminaba el año 2000 cuando Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en Ghana debido a que sus padres huían de la segunda guerra civil de Liberia. Tras cinco años en el país africano la familia se trasladó a Norteamérica. Fueron recibidos en Windsor, Ontario, y más tarde en Edmonton, donde empezó su camino al destino que la vida le tenía preparado: el fútbol.Para 2015 llegó a las inferiores de equipos locales como el Edmonton Internationals y el Edmonton Strikers donde su talento, rapidez con el balón y físico extraordinario llegaron a los ojos del Wancouver Whitecaps de la MLS, que lo fichó en la plantilla del segundo equipo. Un año más tarde llegó a la selección canadiense sub 17 y fue convocado para un partido con la sub 20.El seleccionador de la absoluta de Canadá, el ecuatoriano Octavio Zambrano, lo tuvo en cuenta para la Copa Oro 2017 y es así como comenzó con buen pie al anotar dos goles a Guayana Francesa en la primera fecha del Grupo A y uno a Costa Rica en la segunda.Gracias a sus goles, su selección avanzó a los cuartos de final.Esta historia de un juvenil que tuvo una vida dura al nacer, pero que a base de talento y el apoyo de su familia va haciendo su camino en el fútbol, se repite en la historia de esta Copa Oro en la que el mayor aporte es el de los jóvenes que comienzan a brillar en el balompié.Así llega el nombre de Romario, que nos transporta al brasileño que fue campeón del mundo en Estados Unidos 1994, y al que no le queda nada mal el nombre.Nacido hace 23 años, este jamaicano que milita en el Atlanta United de la MLS, anotó a Curazao un golazo y se destaca en esta Copa Oro como uno de esos jóvenes dorados que llevó a los cuartos de final de la competencia a los Reggae Boyz.Otro joven destinado al éxito es el estadounidense Jordan Morris.A sus 22 años se destaca en su selección y pone a soñar a los fanáticos estadounidenses con el espacio que dejó el inolvidable Landon Donovan en el equipo de las Barras y las Estrellas, que de su mano llegó a los cuartos de final como primero del Grupo B.Asimismo, en esta historia de nombres comunes, lugares distantes y sueños de triunfo llegan el panameño Ismael Díaz de León, de la cantera del Oporto portugués y quien es la figura de su selección, siendo protagonista de los siete puntos conquistados por los canaleros para ser segundos del Grupo B con los mismos 7 puntos de Estados Unidos.Finalmente, el mexicano Orbelín Pineda Alvarado, de 21 años cierra, esta crónica de nuevas estrellas que se preparan para imitar a los que han sido sus héroes y que ya enfrentan sus últimas de cambio.El seleccionador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, lo convocó para los partidos de las eliminatorias al Mundial de Rusia contra Canadá, pero no tocó la cancha.Con paciencia debutó con la selección mayor el 6 de septiembre de 2016 en el encuentro hacia Rusia 2018 ante Honduras, al entrar al minuto 71 en cambio por Jesús Dueñas. Hoy es una de las esperanzas de México, que se metió a los cuartos de final de la Copa Oro.Soñar con reemplazar a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo está en la mente de todos, pero el camino es tan largo como un viaje de Ghana a Canadá.