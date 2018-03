Los legionarios comienzan a sumarse a la selección salvadoreña

La selección mayor de El Salvador arrancó hoy su trabajo de preparación para el amistoso de este domingo ante Canadá, en Houston, Estados Unidos.

Por la mañana los jugadores del Águila, Víctor García, Ronald Rodríguez, Rómulo Villalobos, Benji Villalobos y Fredy Espinoza, más Diego Chávez, seleccionado sub 20 y jugador del Turín de segunda división, fueron los que trabajaron a las órdenes del cuerpo técnico de la selección mayor salvadoreña.





Imágenes entreno Selección Nacional Mayor en cancha #1 https://t.co/JUL8vcKGFT — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 2 de octubre de 2017

Y por la tarde llegaron cuatro elementos desde Estados Unidos: Richard Menjívar, Irving Herrera y Andrés Flores, del New York Cosmos; más Ronald Cerritos Júnior, de la Academía del DC United. Este último tiene 17 años de edad.

Incorporado a la Selección Ronald Cerritos pic.twitter.com/yXXjRQjtLq — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 2 de octubre de 2017



También se sumó Jaime Alas desde Guatemala, mientras que Efraín Burgos Júnior y Arturo Álvarez anunciaron que vienen rumbo a suelo salvadoreño:





En camino al pulgarcito. Dios nos bendiga y nos ilumine ⚽️ #selecta — junior burgos (@juniorburgos10) 2 de octubre de 2017

Off to Sivar!!! — Arturo Alvarez (@artieart10) 2 de octubre de 2017

Sigue pendiente la decisión que va a tomar Eduardo Lara en cuanto a reemplazar a los mediocampistas Gerson Mayén, del Cafetaleros de segunda división de su México, y Pablo Punyed, del IBV de Islandia.

Ambos no podrán estar con la selección mayor este domingo. El primero porque no fue cedido por su equipo, que adujo que lo necesita para los próximos dos partidos, y Punyed no estará por un esguince.