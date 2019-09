"Los jugadores deben respetar la decisión de FESFUT y del entrenador sobre Zelaya"

Hugo Pérez, exentrenador asistente de la selección mayor, reside en California, Estados Unidos. Eso le ha dado pauta para seguir el trabajo del delantero salvadoreño, Rodolfo Zelya, en las filas de Los Ángeles FC, de la MLS, y Las Vegas Ligths.

Ahora que Zelaya ha vuelto a la selección y luego de que el portero Henry Hernández dijera el sábado que no compartía el retorno del delantero a la selección, el mundialista con Estados Unidos en 1994, cree que si Zelaya ya pagó su sanción por el tema de vínculos con amaños de partidos y está arrepentido por eso, puede tener una oportunidad en el combinado mayor.

"'Es un punto delicado por lo que pasó con Zelaya. Pero ahora yo no tengo los antecedentes de cómo paso todo. Pero llamar de nuevo a Zelaya a la selección es una decisión del técnico y la FESFUT y los jugadores deben respetar esa decisión. Zelaya es un jugador diferente, que en lo futbolistico puede ayudar'", dijo el exvolante de FAS y seleccionado estadounidense.

Por otra parte, Pérez se cuestionó sobre por qué no llamar antes al delantero nacional y ahora sí, a las puertas del inicio de la Liga B de Naciones de CONCACAF. ''Recuerdo que hubo notas entre De los Cobos y Zelaya. Creo que De los Cobos está ahora bajo presión, porque la selección no ha caminado como debía de hacerlo"', dijo Pérez en exclusiva a EL GRÁFICO.

Luego, el mundialista estadounidense trajo a cuenta lo complicado que ha sido para Zelaya, sobre todo en Los Ángeles. Pero espera que el atacante pueda aportar en su retorno a la selección.

"En ritmo, le va a costar a Zelaya, porque no ha estado jugando. En Los Ángeles no lo han vestido (convocado) mucho. Escuché que Bob Bradley (técnico de Los Ángeles) dijo que no estaba en forma y que por eso le había costado cuando llegó. Eso es entendible, porque el nivel de la liga salvadoreña y el de la MLS es diferente. Pero tal vez esta motivado y eso le va a ayudar para que pueda dar un aporte a la selección'", apuntó Pérez en charla con este medio.