Los apuntes de De los Cobos luego del debut en Liga de Naciones

Carlos de los Cobos, técnico de la selección de El Salvador, manifestó tras el triunfo ante Santa Lucía, que el principal problema detectado en el duelo fue la falta de precisión en ataque, pese a que generaron “muchas llegadas de peligro” y que se terminó ganando con goleada.

El equipo salvadoreño no jugaba en casa un partido oficial desde el pasado 24 de marzo, cuando derrotó 2-0 a Jamaica por la fase previa de la Liga de Naciones de la CONCACAF hasta que este sábado goleó 3-0 a Santa Lucía, en el debut en la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Pese al resultado, la afición salió molesta con el equipo nacional, hubo gritos de reclamos y silbidos tras decretarse el final y al estratega no le molestó esa actitud de la fanaticada. “Es respetable la opinión de la gente, que paga un boleto y tiene todo el derecho de expresarse, es natural. Que uno esté o no de acuerdo, es diferente”.

Según el mexicano, “el tema de la falta de profundidad... a veces nos cuesta a todos, hablo en general, hacer un análisis más profundo, porque no es simple, creer que tenemos a un rival débil. Ellos fueron rápidos, fuertes y han aprendido a pararse en la cancha, no es que no uno no quiera profundizar”.

“Quisimos instalarnos en el área rival, pero el rival no lo permitió. Desde que inició el partido nos dimos cuenta que tendríamos enfrente a un equipo de velocidad y con fortaleza, que aprendió a manejar los aspectos tácticos”, añadió.

Pero dejó en claro que el resultado lo deja satisfecho porque “los muchachos obtuvieron lo que merecieron porque fueron mejor que el rival, tuvimos la pelota, goles, posibilidades, estoy satisfecho y contento porque los cambios funcionaron, cuando los cambios funcionan, se nota en el accionar del equipo y eso es bueno. Contento y satisfecho con este grupo porque es trabajador y gran capacidad técnica”.

¿Y FITO?

El regreso de Rodolfo "Fito" Zelaya la selección se robó las miradas en el partido y el entrenador salió conforme con su aporte.

Tras siete años, Fito pisó el césped del estadio Cuscatlán vestido de Azul: “Fito tiene un don que es contundente en el tema del gol, sabemos que no ha tenido mucha actividad de competencia porque no es lo mismo que un jugador entrene una semana pero que no compita, porque la competencia es la que da el nivel, al jugador la que permite ser productivo, pero me agradó la disposición de Rodolfo, es un muchacho que merodeó la posibilidad de definir”.

“Lo más importante es que vino con gran actitud a sumarse al grupo, trabajó bien y confío que nos ayudará en su comento”, confesó.