Los 40 jugadores de El Salvador para Copa Oro

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) ha revelado hoy las nóminas preliminares de las selecciones que participarán en la Copa oro 2017, entre las que se incluye la de El Salvador.El técnico colombiano Eduardo Lara propuso un listado de 40 jugadores, de los cuales tendrá que elegir un grupo final de 23.En la nómina destaca la inclusión de 10 jugadores salvadoreños que militan en el fútbol extranjero: el portero Derby Carrillo; los mediocampistas Jaime Alas, Efraín Burgos, Darwin Cerén, Andrés Flores, Richard Menjívar, Denis Pineda y Pablo Punyed; y los delanteros Irvin Herrera y Nelson Bonilla.En cuanto a jugadores de la primera división local, destacan los nombres de Rodolfo Zelaya, Benji Villalobos y Gerson Mayén, quienes han sido recurrentes en los llamados de Eduardo Lara al frente de la selección mayor.Este es el grupo completo que ha publicado CONCACAF:Oscar Arroyo (Alianza FC, SLV); Derby Carrillo (Íþróttabandalag Vestmannaeyja, ISL); Oscar Pleitez (AD Isidro Metapan, SLV); Benji Villalobos (CD Aguila, SLV)Juan Barahona (Santa Tecla FC, SLV); Ibsen Castro (CD Aguila, SLV);Moises Garcia (CD FAS, SLV); Alexander Larin (Alianza FC, SLV); Miguel Lemus (CD Luis Angel Firpo, SLV); Ivan Mancia (Alianza FC, SLV); Ruben Marroquin (Alianza FC, SLV); Milton Molina (AD Isidro Metapan, SLV); Henry Romero (Alianza FC, SLV); Bryan Tamacas (Santa Tecla FC, SLV)Jaime Alas (CSD Municipal, GUA); Kevin Ayala (Santa Tecla FC, SLV); Gilberto Baires (Santa Tecla FC, SLV); Ivan Barahona (CD Sonsonate, SLV); Efrain Burgos (Reno 1868 FC, USA); Darwin Ceren (San Jose Earthquakes, USA); Oscar Ceren (Alianza FC, SLV); Marlon Cornejo (Santa Tecla FC, SLV); Roberto Dominguez (Santa Tecla FC, SLV); Andres Flores (New York Cosmos, USA); Victor Garcia (CD Aguila, SLV); Brayan Landaverde (CD Luis Angel Firpo, SLV); Gerson Mayen (Santa Tecla FC, SLV); Richard Menjivar (New York Cosmos, USA); Marvin Monterrosa (Alianza FC, SLV); Narciso Orellana (Alianza FC, SLV); Denis Pineda (CD Santa Clara, POR); Pablo Punyed (Íþróttabandalag Vestmannaeyja, ISL); Raul Renderos (CD FAS, SLV); Aldair Rivera (Santa Tecla FC, SLV); Edwin Sanchez (CD Aguila, SLV)Harold Alas (Santa Tecla FC, SLV); Nelson Bonilla (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, TUR); Fernando Castillo (CD FAS, SLV); Irvin Herrera (New York Cosmos, USA); Rodolfo Zelaya (Alianza FC, SLV)El Salvador arrancará su andar en la Copa Oro el 9 de julio, enfrentando a México. El 13 de julio enfrentará a Curazao y cierra la fase de grupos el 16 de julio ante Jamaica.