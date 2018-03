Llegó un nuevo portero para la selección nacional mayor

Eduardo Lara convocó está mañana al portero de la sub 20, Mario Martínez, a fin que se una a la labor que ejerce el preparador Raúl García junto a los seleccionados Óscar Arroyo y Benji Villalobos.El técnico de la azul mayor anunció ayer que ante la ausencia de Henry Hernández, quién no atendió la convocatoria para ir a probarse al Naft Theran la Liga profesional de Irán, convocaría al meta juvenil para completar los tres cupos de porteros que la UNCAF ordena en la Copa Centroamericana."Vamos a convocar a Mario (Martínez) para que completemos los tres porteros que exige la UNCAF para el torneo de la otra semana", afirmó Lara.Martínez, también guardameta del Firpo de la primera división, dejó el entreno que realiza en este momento la selección sub 20 y se incorporó al trabajo que dirige el preparador de portero Raúl "Pichi" García.