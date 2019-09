Llegarán refuerzos para la convocatoria de selecciones de octubre

En octubre próximo El Salvador deberá de enfrentar de visita a Santa Lucía y Montserrat en la continuación de la Liga de Naciones de la CONCACAF y ante la baja de Denis Pineda por expulsión y de Nelson Bonilla por retiro voluntario del equipo, el seleccionador Carlos de los Cobos ya piensa en relevos.

El estratega mostró su malestar ante la expulsión de Pineda, porque a su criterio, no supo controlar sus emociones y se le olvidó el juego en conjunto: “Es un grave error el que cometió Denis Pineda, es un jugador que va tomando su ritmo, venía de una lesión y tuvo mucho tiempo sin venir a la selección, y hoy es una pena que fue llamado y cometa ese error tan grave, porque es un jugador de equipo...".

"Antes de pensar en una revancha, que me pareció insignificante, dar una patada, que no tenía para qué hacerlo, pensó en él y eso es grave, porque lo primero es el bien del equipo y luego yo (el jugador) pasó a segundo término y él no pensó en una revancha de una patada que no tenía sentido”, señaló.

Consideró que “al jugador le falta calma, tranquilidad, los muchachos son inteligentes, pero tienen temperamento y deben de controlar sus emociones, el jugador que no controla sus emociones siempre está expuesto a una amarilla o roja (tarjeta), esa es parte de la madurez que deben adquirir porque, con mucho respeto, no nos sobran los jugadores en el país, tenemos que estar conscientes que son necesarios en todo este tipo de partidos”.

“No tenemos más, necesitamos presencia en el ataque y tenemos que definir quién nos puede ayudar, para la siguiente jornada de octubre necesitaremos llevar a alguien más”, añadió, sobre la necesidad de refuerzos en esa zona.

PUERTA A BRYAN

Bryan Paz será el segundo delantero del equipo para el partido ante República Dominicana del próximo martes, ante la baja de Nelson Bonilla. Así lo manifestó el estratega azteca.

“No hay posibilidades (de convocar más, para el duelo ante Dominicana) espero que Fito se recupere porque no está al 100 por ciento, también tenemos a Bryan Paz que es un chico joven, debemos de comenzar a fortalecer a jugadores como él, lo he observado y tiene futuro. Puede ser un relevo si Fito no soporta el esfuerzo de los 90 minutos, lo pondré a él, a Bryan”, justificó.

Y dejó en claro que Nelson Bonilla le dijo que “el día que nos concentramos me pidió hablar para decirme que no lo vuelva a llamar porque él tiene un gran compromiso con el equipo, no puedo intervenir en eso, él es un hombre y yo lo respeto, nos hará falta".