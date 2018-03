Llamado de atención del cuerpo técnico de El Salvador: “Si no se cuidan, no estarán en la selección”

El asistente técnico de la selección nacional, el colombiano Helmer Silva, valoró el rendimiento de la azul y blanco en la pasada Copa Centroamericana disputada en Panamá.La mano derecha de Eduardo Lara avaló el desempeño del equipo, que logró acabar en el tercer lugar del torneo con siete puntos, debajo de Honduras y Panamá, a pesar de que en dos partidos el equipo tuvo que multiplicar esfuerzos por las tres expulsiones sufridas."Vamos a poner en contexto lo que sucede. Vamos a la parte orgánica. Estos jugadores con cinco partidos en 11 días, donde no hay recuperación ni de 48 horas, es obvio, el cuerpo humano no es una máquina. El equipo que menos rotó nómina es El Salvador, el equipo que más tuvo que multiplicar esfuerzos debido a las expulsiones fue El Salvador. Entonces todos esos factores influyeron para que el equipo en los primeros partidos se viera bien y luego en los siguientes partidos se fuera diluyendo en ciertos aspectos, debido al desgaste físico", explicó el sudamericano.Silva también explicó que con el transcurrir de la Copa los rivales fueron posando su mirada en el trabajo de la Azul que fue de menos a más."Cuando uno iba a enfrentar a los rivales ve que la cosas cambiaron. Panamá rotó todos los jugadores. Hubo partidos donde metió a uno y en el siguiente metió a otros. Todos esos son factores que influyen. Ahora es importante optimizar y potenciar lo que se vio que El Salvador, según los expertos dicen, fue protagonista", externóDespués de la Copa, según Silva, el reto es que los jugadores mantengan su estado físico para las futuras convocatorias, después de que el equipo haya trabajado a un 70 por ciento en el torneo regional."Al haber un contacto directo con el cuerpo técnico, al saber las pretensiones del cuerpo técnico, ellos ya saben que habrá un seguimiento del preparador físico y un monitoreo con los preparadores físicos de la primera", sostuvo.Y pidió a los jugadores tener más cuidado con sus dietas."Si un jugador conociéndo esto no cumple con las recomendaciones que se le han dado, no va a estar en selección, porque aunque es cierto que en el fútbol juegan 11, pero si tienes a tres jugadores con 16 de Índice de Grasa Corporal, al minuto 70-75 estás jugando solo con ocho, aunque hayan 11 en el campo, porque llegan los umbrales de fatiga más rápido y el cuerpo no responde", afirmó el auxiliar."Si un jugador no se propone a cuidarse de la grasa, no estará en selección", sentenció.