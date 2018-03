Listo el horario para el juego entre El Salvador y Estados Unidos

La selección de El Salvador afrontará el reto de jugar cuartos de final ante los Estados Unidos en Copa Oro 2017 y lo hará el próximo miércoles 19, a las 7:00 de la noche (hora salvadoreña), en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.El partido quedó confirmado este mismo domingo, luego de que el combinado nacional empató 1-1 con Jamaica, en la fecha final del grupo C, donde los pupilos de Eduardo Lara avanzaron en el tercer puesto.Los cuscatlecos no han ganado a los norteamericanos en los últimos 20 años, en ninguna competencia.El juego de antesala será el Costa Rica-Panamá, también de fase de cuartos de final, que arrancará a las 4:00 de la tarde, en el mismo recinto de Filadelfia.La azul y blanco ante los estadounidenses suma 17 derrotas y apenas cuatro empates en 21 encuentros, en los últimos 20 años. El antecedente más reciente es la goleada 5-1, también en cuartos de final de Copa Oro, en la edición de 2013.El último empate data del 28 de marzo de 2009, cuando ambas escuadras se vieron en el estadio Cuscatlán por las eliminatorias con rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 (2-2).