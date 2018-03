Liga salvadoreña de fútbol playa arrancará el 30 de septiembre

La selección nacional de fútbol playa sigue trabajando a la espera de competencias internacionales y mientras estas llegan sus miembros participarán en la liga nacional que será inaugurada el 30 de septiembre.El grupo de seleccionados playeros ebe estar en trabajo constante para que, a través del INDES, sus jugadores reciban el incentivo de 700 dólares mensuales de parte del Estado.A la vista no hay competencias de UNCAF ni de CONCACAF, pero el seleccionador nacional Rudis Gallo debe estar viendo a sus jugadores para la Liga, que comenzará el 30 de septiembre con 12 equipos, seis de la Zona Centro-Occidente y seis de Centro-Oriente.De acuerdo con Gallo, cada uno de los equipos podrá contar con uno de los jugadores que actualmente integra la selección de fútbol playa. Aclaró que no va a dirigir a ninguno de los equipos de la liga."Yo estaré viendo este proyecto con los que integran mi cuerpo técnico. Esperemos que de esta liga salgan jugadores para la selección. Pero si sacaramos una preselección de 12 jugadores, por decir algo, un jugador por equipo, estos jugadores van a necesitar fogueo internacional. No vamos a meter a estos jugadores a una eliminatoria sin ningún fogueo. Hay que comenzar a formarles el carácter y que ese jugador genere confianza, para no enfrentar la eliminatoria con novatez", apuntó el seleccionador.Gallo indicó que la liga será para jugadores desde los 15 años de edad. No habrá categorías por edades.