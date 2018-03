Liga playera inicia con problemas logísticos

La fecha inaugural de la naciente liga de playa correspondiente a la zona centro occidente realizada hoy en el estadio de Apulo en Ilopango llenó las expectativas sembradas en cuanto a lo deportivo, no así en lo logístico debido a las ausencias de los seleccionados nacionales.La ausencia de Roberto Membreño en el Metalío, Tomás Hernández con San Marcelino y Eliodoro Portillo con el San Isidro fue notoria. No llegaron debido a que su traslado desde la zona oriental hacia la sede central no fue cubierta por los gobiernos municipales donde los jugadores playeros viven en la actualidad, así lo explicó Rudis González Gallo, seleccionador nacional y coordinador de la Liga de Fútbol Playa.“Lamentamos mucho que se haya producido este impasse que no se pudo solventar a tiempo para que la primera fecha se jugara con todos los seleccionados nacionales que tenemos en lista y que al principio se acordó que cada uno de los 12 equipos que conforman la liga de fútbol playa contara al menos con un seleccionado nacional”, aseveró González Gallo.“Al final tres equipos de la zona centro occidente no tuvieron a seleccionados en sus filas en la primera fecha del torneo por el tema de los viáticos que en un principio se acordó que ellos recibirían el apoyo de las alcaldías de los municipios donde residen en la actualidad, al final eso se quedó solo en promesa y hasta allí yo no tengo la capacidad como para exigir su cumplimiento, es de voluntad y comprensión”, acotó.Pese a ello, el seleccionador nacional espera que el impasse se pueda solventar para la siguiente fecha y que tanto Membreño, Hernández y Portillo puedan reforzar a sus equipos asignados.”Espero que esto se solvente la otra semana y que los tengamos a los tres con sus equipos en la otra fecha. No se han cerrado las puertas para que esos seleccionados puedan recibir un estímulo económico para que se puedan trasladar desde la zona oriental hacia las cuatro sedes asignadas a esta zona y poder dormir allí con tranquilidad para que al día siguiente puedan retornar a sus hogares”, aseveró.