El Salvador, con contratiempos, triunfa ante una débil Santa Lucía en Liga de Naciones

El Salvador no tuvo personalidad en su histórica primera visita a Santa Lucía, una selección sin técnica, ni idea y sin la tradicional fortaleza física caribeña y gracias a los goles de Rodolfo Zelaya y Juan Carlos Portillo se llevó tres puntos de la isla y se perfila como ganador del grupo B de la Liga B de Naciones.

El tanto inaugural de Fito, que suma su diana 23 como internacional, no maquilló la falta de ambición de los dirigidos por Carlos de los Cobos, que remolcaron su juego apelando a algunos desbordes de Denis Pineda, novedad en el once inicial, y los pocos intentos de combinación entre Marvin Monterroza y el mismo Fito.

Los rivales, con lo poco que generaban en sus subidas al área de Henry Hernández, pudieron empatar el encuentro e incluso irse arriba cuando la paridad reinaba, pero para tranquilidad de la Azul, la falta de calidad le jugó a favor a la Selecta, que acabó con Pineda en punta y Raúl Renderos reforzando la zona media.

La cereza al agrio pastel llegó con el tanto cerca del tiempo de reposición de Cabrita Portillo, que definió a placer ante el arquero Vino Barclett.

EN VIVO: LCA - EL SALVADOR

Los nacionales, de blanco en el Darren Sammy. La posesión del combinado amarillo era deficiente, con pases sin profundidad y los jugadores locales mostrando problemas en la recepción y control de la pelota. Los nacionales, con mejor toque de balón pero sin profundidad. Y Fito, prácticamente sin tocarla en los primeros cinco de juego.

Pesaba ser favoritos. Los nacionales no encontraban el último toque en profundidad, aparte de un pase de Cerén a Fito a los 9 minutos, y los volantes ofensivos criollos no se juntaban. Santa Lucía, por su lado, buscó la conexión entre Frederick y Pierre por banda izquierda o algún pelotazo a su pivote. Y Óscar Cerén, a los 11, soltó el primer intento a portería, pero suave y sin riesgo.

No presionaban los nacionales la salida santalucense, Fito se ubicaba cerca de la media de la cancha cuando el rival avanzaba y no fue hasta una jugada orquestada con rapidez y con centro de Denis por izquierda, que Zelaya no alcanzó, que Óscar conectó de primera dentro del área, aunque su tiro estrelló en el travesaño, en la única clara sobre 16 minutos.

#ConcacafNationsLeague



¡¡¡AL PALO OSCAR CERÉN!!!



La Selecta busca abrir el marcador#SantaLucia����0-0����#Selecta



17'⏰



EN VIVO����

Canal 4�� y TCS GO��

El partido se jugaba con lentitud, salvo algunos intentos de Barahona y Pineda por juntarse en la banda zurda. Lo vio Santa Lucía y comenzó a desarmar, a golpes. Los nacionales hallaron su primer córner hasta los 24 minutos y no fue hasta un minuto después que los criollos probaron a marco.

Hasta los 28 minutos De los Cobos se dio cuenta que podía subir sus líneas, pero los de Jamaal Shabazz aprovecharon ese adelantamiento y mediante un pase filtrado entre los centrales, Malik St. Prix dio el susto mayor a la Azul y Blanco, con un remate que logró contener Hernández.

#ConcacafNationsLeague



¡¡¡CERCA SANTA LUCÍA DE ABRIR EL MARCADOR!!!



Enorme Henry Hernández con la atajada.#SantaLucia����0-0����#Selecta



29'⏰



EN VIVO����

Canal 4�� y TCS GO��

El único que generaba pases al espacio en Santa Lucía era su capitán, Pierre, pero lo hacía con lentitud ante la marca pasiva nacional, excepto cuando Pineda se anticipó a una de sus entregas y de inmediato sirvió a Cerén, pero el volante albo sacó otro disparo descompuesto, cuando el encuentro sobrepasaba la media hora.

#ConcacafNationsLeague



Disparo de Oscar Cerén que se va arriba de la meta de Barclett. #SantaLucia����0-0����#Selecta



34'⏰



EN VIVO����

Canal 4�� y TCS GO��

El primero parecía llegar a los 37 minutos. Iván mancía anticipó al arquero Barclett en el salto y Zelaya llegó a empujarla, pero en fuera de lugar. La paridad se mantenía, con justicia y por falta de méritos en ataque, en el campo de críquet.

A los 39, los nacionales volvieron a recurrir a los centros, esta vez desde derecha. Cerén la envió desde su carril preferido, Fito la conectó con furia pero Barclett, que antes de este choque contabilizaba 20 atajadas en tres juegos, la despejó sobre su palo zurdo.

Mientras que los locales, timoratos en su marcaje y con escasas ideas al subir, encontraron su primer tiro de esquina hasta los 42 minutos. A la Azul le faltaba personalidad para capitalizar ante la docilidad de su oponente. Y ese mismo equipo débil volvió a tener una chance de riesgo que, como costumbre, desperdició ante Henry Hernández.

SEGUNDA MITAD

El complemento inició con una entrada fuerte de Myers, amonestado al minuto 48. Luego Fito probó con un tiro libre, que envió a las nubes.

Los primeros 10 del complemento eran para el sueño. Los criollos jugaban con una lentitud contagiada por su oponente, no había desborde por los costados y precisamente buscando esa alternativa De los Cobos metió a Cabrita Portillo por un apagado Óscar Cerén, que perdonó las más claras en el primer episodio.

Denis Pineda logró zafarse de una marca, ya apostado sobre el costado derecho, se la sirvió a Fito y este no se animó a tirar y decidió asistir, perdiendo la posesión. En la siguiente, en una contra por carril zurdo, Santa Lucía mandó un balón a un solitario St. Prix y este no tuvo efectividad en su testarazo, ante marcaje desierto.

Y cuando la Azul más naufragaba, una jugada armada entre Monterroza y Fito en el borde del área santalucense, el "11" sacó un tiro que, en el papel, era fácil, pero al arquero se le escapó y un yerro concedió a El Salvador, sin brillo, tomar la ventaja.

#ConcacafNationsLeague



¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EL SALVADOR!!!
@FitoZelaya22 abrió el marcador tras un garrafal error del guardameta caribeño
#SantaLucia����0-1����#Selecta



68'⏰



EN VIVO����

Canal 4�� y TCS GO��

Respondió a los 73 Santa Lucía con un desmarque de Alvinus Myers, que encontró el espacio para sacar un disparo que controló el cancerbero nacional y luego el mismo guardapalos tuvo que vestirse de bombero para cortar un mano a mano a quemarropa del recién ingresado Roserie y en el rebote, los locales encontraron un cañonazo que bañó el travesaño de Hernández. Otro susto.

Tuvo el 2-0 Rodolfo Zelaya a los 83, tras un lapso de juego en el que las acciones se había trabado en zona media y faltas que congelaban los avances de una y otra selección. Los santalucenses volvieron a encender el foco de emergencia y amenazaron con otro tiro elevado.

Pero el remate llegó a favor de la Azul, con un centro que el mar de piernas santalucenses no consiguió despejar y que Juan Carlos Portillo, con el tiempo congelado, definió al poste zurdo del portero, al que batió sin ninguna oposición.

#ConcacafNationsLeague



¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EL SALVADOR!!!



Juan Carlos "La Cabrita" Portillo incrementa la ventaja y sentencia el partido en Santa Lucía. #SantaLucia����0-2����#Selecta



88'⏰



EN VIVO����

Canal 4�� y TCS GO��

LA ALINEACIÓN

La formación titular presentó dos cambios con respecto a la oncena que saltó al Blake Estates Stadium el sábado, con la incorporación de Denis Pineda por Juan Carlos Portillo, en el costado zurdo, y Darwin Cerén por Diego Coca, como interior por derecha. Ibsen Castro, pese a salir tocado el fin de semana, retuvo su titularidad en el carril diestro.

