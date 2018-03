Léster Blanco sin jugar en el San Carlos de Costa Rica por lesión

Lestér Blanco sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla y ha sido baja los últimos partidos del AD San Carlos de la primera división de Costa Rica.Desde territorio tico, el futbolista soyapaneco confirmó que ha estado en reposo desde el partido que ganó el equipo por 2-0 contra Pérez Zeledón, el 18 de febrero: “Tuve un mal giro con mi rodilla, parece que era el menisco y me hice la resonancia y aún no tengo el resultado. Fue en el partido contra Pérez Zeledón”.El delantero de los Toros del Norte suma casi dos semanas de la lesión y aún no sabe cuándo podría volver a entrenar.“Ha sido un buen torneo, el equipo está en segundo lugar y estamos alejados cinco puntos del último lugar en la pelea del descenso”, expresó el salvadoreño que según sus cuentas ha disputado unos 10 partidos y ha marcado un gol.Uno de los retos de Blanco es recuperarse lo más pronto posible y recuperar el ritmo para mantner la posibilidad de continuar por otro torneo más en el fútbol tico.“Espero entrenar la otra semana, aquí el torneo va rápido por el tema de selección y me gustaría tener más tiempo en Costa Rica, pero las circunstancias lo van a decir al final del torneo. La experiencia ha sido buena y el fútbol me ha dado mucho”, dijo Léster, que fue cedido a préstamo por seis meses por el Santa Tecla.El San Carlos marcha sublíder del torneo con 21 puntos, tres menos que el Limón.Blanco posee rodaje en el fútbol internacional, pues militó antes en los clubes Kongsvinger IL de la segunda división de Noruega (2012), y en los hondureños Deportivo Marathón (2012-2013) y Deportivo España (2013).