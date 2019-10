"Leones nos van a exigir sobre esa velocidad de juego que es a la que nosotros queremos llegar"

El técnico de la selección nacional sub-23 reveló con qué idea fue el combinado nacional a la gira de partidos amistosos en Estados Unidos como preparación a los eliminatorios preolímpicos que se realizarán en la ciudad de Guadalajara en el 2020.

Tras la victoria de ayer ante el New Hall Premier de la UPSL, el timonel se enfocó en el encuentro ante Leones Negros de la segunda división de México, el rival con más cartel en la gira por Estados Unidos.

Góchez dijo que el equipo azteca ayudará a la selección sub-23 a medir la velocidad de juego a la cual le están apuntando los nacionales para estar al nivel del resto de países que estarán en las eliminatorias y así optar por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Es un partido que nos va servir mucho, no solo porque Leones Negros tiene una buena base juvenil y que le dan bastante continuidad a su cantera, más allá de esa competencia entre jóvenes de edades similares, de todos es sabido que México y Estados Unidos están un escalón arriba en ciertas categorías o en casi todas las categorías de los países de la Concacaf e incluso se habla de que en Centroamérica el fútbol va tres segundos atrás de lo que es el fútbol de élite", dijo Rodolfo Góchez sobre el rival del próximo jueves.

También agregó "No he visto mucho a los equipos de la segunda división de México, pero si me hago la idea de que su fútbol va por la misma idea, que es muy rápido, un fútbol en donde los equipos tiene una idea clara".

El estratega salvadoreño, que agarró las riendas del juvenil tras la renuncia de Guillermo Rivera, catalogó de importante la intensidad a la cual se someterán sus pupilos con Leones Negros, la cual será un parámetro de lo que se encontrarán en los eliminatorios de Guadalajara.



"Va a ser muy interesante para nosotros poder enfrentar a un equipo joven, que viene trabajando bien, que tiene experiencia y que nos van a exigir sobre esa velocidad de juego que es a la que nosotros queremos llegar si queremos aspirar a estar en los juegos Olímpicos", apuntó.

"Queremos saber en qué punto estamos nosotros ahorita que tenemos un poco más de seis meses para esa competencia en Guadalajara y ver si vamos ganando no solo en orden, ni en idea, sino también equiparar ese tiempo del que se habla que en Centro América el fútbol está tres segundos atrás", añadió.

Por otro lado, Rodolfo Góchez confirmó que en la gira, observará a varios jugadores salvadoreños-americanos para ver si encuentra un elemento a tomar en cuenta para las futuras competencias.

"Queremos observar a jóvenes salvadoreños-americanos que están acá en diferentes universidades haciendo las cosas bien y que tenemos buenas referencia de ellos y poderlos incorporar en estos juegos", culminó.