Las curiosidades de la Copa Oro que debés conocer

La Copa Oro de la CONCACAF es una competición que acapara las miradas de la región y desde su primera edición oficial, en 1991, ha dejado estadísticas y curiosidades destacadas. En esta nota te presentamos algunas de ellas.

Cabe destacar que esta justa regional germinó de competencias afines que se jugaban por separado. Así, mientras Centroamérica y el Caribe competían por su cuenta, los del lado más al norte tenían su propio torneo. Luego se unieron y hasta la década de los años 1990 se efectuó como tal.

EL SALVADOR, CAMPEÓN DE UN TORNEO ANTECEDENTE

De los torneos que anteceden a la Copa Oro, está el Campeonato CONCACAF, realizado por primera ocasión en El Salvador en 1963 y donde la Azul y Blanco quedó en segundo lugar. El campéon fue Costa Rica al imponerse en las dos rondas de grupos que se jugaron.

Antes, desde 1941, existió el torneo de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CCCF), en donde los ticos ganaron siete de las 10 ediciones efectuadas, pero una de ellas, la segunda, fue para los cuscatlecos.

El ganador en este viejo formato de campeonatos regionales se sacaba por la suma de sus puntos tras una serie de fechas, por lo que en 1943, El Salvador y Guatemala quedaron líderes con nueve unidades cada uno. Y pese a que nunca hubo desempate, El Salvador se proclamó campeón.

Esto porque después de seis fechas disputadas, todas en el otrora estadio Flor Blanca, los criollos tenían mejor diferencia de goles, lo que en el lado nacional fue suficiente para recibir el trofeo. Originalmente se tenía planeado un juego de desempate el 21 de diciembre de ese año, pero nunca se realizó.

EN COPA ORO, AVES DE PASO

Los nacionales no han logrado un rol protagónico en la competencia regional que otorga un cupo a la Copa Confederaciones y solo han pasado la fase de grupos en cuatro ocasiones. Y en tres duelos de cuartos de final, El Salvador se llevó las siguientes derrotas: 4-0 ante Estados Unidos en 2002, 5-2 ante Costa Rica en 2003 y 5-1 ante Estados Unidos en 2013.

El juego en que se estuvo más cerca de avanzar a semifinales fue en el 1-1 con los panameños en 2011, en el que un gol polémico de Luis Tejada en los minutos finales mandó el juego a la prórroga y a la tanda de penaltis, en donde los canaleros ganaron por 5-3.

El reclamo nacional en el tanto del 1-1 de Tejada radicó en que el esférico supuestamente no entró a la meta que en ese entonces defendía Miguel Montes ."Lo digo públicamente: no fue gol. Lo máximo que llegó la pelota fue a la línea, no pasó, yo estaba ahí", dijo en esa ocasión el cancerbero.

LOS OTROS INQUILINOS

Esta competencia ha contado con varios invitados en sus diferentes ediciones. Los que han jugado el torneo pero que son de distinta confederación son: Perú, Ecuador, Brasil y Colombia (de la CONMEBOL), Corea del Sur (Asia) y Sudáfrica (África).

El único seleccionado invitado que ha tenido un desempeño destacado es el combinado brasilero, que llegó a dos finales, en 1996 y en 2003, pero en ambas cayó ante el "Tri" mexicano.

GOLEADAS

Afortunadamente para El Salvador, no estar en el top de las máximas goleadas de la competencia ha sido un alivio, aunque eso no ha dejado exenta a la escuadra nacional de recibir aquel 5-0 con México en la edición 2011 o los dos resultados cosechados ante Estados Unidos (4-0 y 5-1, en 2002 y 2013, respectivamente).

Aparte de esas palizas a los nacionales, quienes han sacado la peor parte en Copa Oro son selecciones caribeñas. Y los principales verdugos son los Estados Unidos y México.

La máxima goleada en Copa Oro es el México 9-0 Martinica en la edición de 1993, y le siguen el México 8-0 Canadá de esa misma edición, el Honduras 7-1 Granada de 2011 y el doble 6-0 que sufrió Cuba ante Estados Unidos y los aztecas, en 2015.

LOS ROMPERREDES

Entre los 10 máximos goleadores de la Copa Oro no aparece ningún salvadoreño. De hecho, el único cercano a ese top es Rodolfo Zelaya, con sus ocho goles en nueve partidos disputados desde su debut en 2009 en la competición. "Fito" es de hecho el referente ofensivo salvadoreño en esta justa.

El máximo romperredes es el estadounidense Landon Donovan, con 18 dianas en 34 compromisos. Le siguen el mexicano Luis Roberto Alves, con 12 tantos en 10 juegos (le metió siete solo a Martinica en 1993); el norteamericano Clint Dempsey también tiene 12 goles, en 21 partidos; y el canalero Blas Pérez cuenta con 11 en 21 participaciones con Panamá.

PARTICIPACIONES

A nivel de jugadores, ningún salvadoreño aparece en el top 25 de participaciones en Copa Oro. El futbolista que más jugó la competencia es Landon Donovan, con sus 34 partidos. Así como en el apartado goleador, el salvadoreño con más juegos es Rodolfo Zelaya (con nueve) y llegará en este 2017 a su cuarta edición, tras jugar en 2009, 2011 y 2013.

A nivel de entrenadores, dos han logrado levantar el título en partida doble. El serbio Bora Milutinovic lo hizo en 1991 y 1996 (con Estados Unidos y México), mientras que el norteamericano Bruce Arena puede lograrlo en tres ocasiones si gana este año (ya lo hizo en 2002 y 2005).