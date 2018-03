Las claves para que la sub 20 clasifique al Mundial de Corea 2017

Cinco exseleccionados que participaron en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013 reaccionaron sobre las chances que el actual combinado nacional tiene de clasificar a la justa de Corea del Sur y aseguraron que la azulita deberá cuidarse de varios aspectos para salir ganancioso de tierras ticas.El cuadro dirigido por el colombiano Eduardo Lara se encuentra listo para enfrentar en la segunda fase del premundial sub-20 a México y Estados Unidos, después de certificar su clasificación a esta ronda como líder del grupo C.Al menos una victoria, más una combinación de resultados entre los aztecas y los estadounidenses, daría a la escuadra juvenil el boleto directo y certificaría por segunda vez la participación de El Salvador en una Copa del Mundo sub-20.Para René "el Momo" Gómez, excapitán del combinado sub 20, la escuadra nacional deberá cuidarse de no caer en individualismos."La clave es que tanto cuerpo técnico como jugadores puedan estar comprometidos y unidos en todo momento. La unión es lo primordial. Todos tienen que ir por un mismo objetivo, porque uno no pueden pensar una cosa y otros andar tras otras metas", aseveró Gómez, ahora volante del Águila.El delantero José Ángel "el Puma" Peña, otro exmundialista en Turquía 2013, cree el conjunto dirigido por Lara tiene que mantener el estilo de juego que le dio la clasificación a la segunda fase del premundial."El equipo debe estar concentrado en los partidos y mentalizado en que pueden ganar el primer partido, que es el que los podría clasificar. El partido contra México es vital, al igual que el otro contra Estados Unidos", destacó "el Puma"."Si la selección pierde contra México, podría buscar el gane ante Estados Unidos. Tiene dos opciones. No perder con México y ganarle a Estados Unidos", apuntó.En este apartado, Peña recordó también la experiencia del duelo del premundial de Puebla ante Panamá, en el que la sub 20 de Mauricio Alfaro logró con remontada el boleto a Turquía 2013."Los seleccionados tienen que estar bien concentrados, porque eso fue lo que nos pasó con Panamá en el primer tiempo. Estábamos un poco nerviosos. Creo que ellos (los seleccionados sub 20) van con un poco más de experiencia, porque ya jugaron en primera y creo que no les puede afectar, pero cada quien lo toma a su manera. Ojalá logren la clasificación", agregó Peña.En esa misma sintonía, Adolfo Menéndez Júnior, exportero la sub-20 mundialista, apuntó que el combinado juvenil deberá cuidarse de las características de juego de los gringos y mexicanos."La sub-20 tiene que aguantar la presión de estos dos equipos. Nuestra selección tiene la capacidad para poder pasarles por encima, pero tiene que ser inteligente. Tiene que aguantar la presión desde el principio, porque lo más seguro es que ellos salgan a presionar y a tener la pelota para crear situaciones de gol", señaló Menéndez.De igual manera, Jairo Henríquez, otro de los exmundialistas sub-20, destacó que el conjunto nacional debe mantener la tenacidad a la hora de enfrentar a los mexicanos y estadounidenses."Lo del Premundial (clasificación) fue un golpe para todos porque fue algo que logramos con mucho esfuerzo y le dio mucha alegría a El Salvador y nuestras familias. La sub 20 tiene la capacidad y puede lograrlo”, apuntó.También Miguel "el Chalatillo" Lemus coincidió con el análisis de Henríquez y apuntó que a que la escuadra juvenil debe disputar esta ronda sin complejos."Los muchachos tienen que pensar en que sacándole un gane o un empate ante México pueden estar casi adentro. Además, tienen que tener confianza en ellos mismos, porque nada es imposible. Están realizando un excelente trabajo y ojalá puedan conseguir la clasificación", aseveró Lemus.