Larrea: “Me gustó la selección de El Salvador”

El uruguayo Alejandro Larrea es el actual asistente técnico en la selección mayor de Costa Rica. Tiene en su carrera un pasaje en El Salvador, como jugador de Atlético Marte a mitad de la década de los noventa.En el plantel bombardero compartió con los nacionales Juan Carlos y René Toledo, Carlos Castro Borja, Ricardo Guevara Mora y los extranjeros Abdul Conteh y Raúl Falero. Tiene en su mente esos recuerdos. Pide que se salude a todas las amistades que dejó en El Salvador."Estuve dos años en El Salvador. Me trataron bien. En esa época era exigente que Marte hiciera un buen papel. Fueron muy buenos años. Tuve la posibilidad de nacionalizarme", recordó el ahora asistente de Óscar Ramírez en la selección costarricense.Luego de recordar su paso por El Salvador, Larrea habló de la selección de El Salvador, a la que enfrentó este viernes, en el inicio de la Copa Centroamericana. "Me gustó la selección de El Salvador. Su característica no la dejó; ser un equipo aguerrido, ser un equipo con orden táctico. Te das cuenta de que no le falta mucho para llegar a un mundial. Hay que trabajar en el biotipo del jugador salvadoreño: la parte física y musculación. El jugador salvadoreño es punzante", apuntó el estratega asistente en la selección de Costa Rica.Para el juego ante Honduras, Larrea cree que El Salvador debe jugar con la cabeza ante Honduras. "Si Honduras llega a querer llevarse por delante a El Salvador por ser Honduras, se puede llevar un cachetazo. Tiene un buen contragolpe El Salvador. Esa escuela no se perdió", apuntó Larrea, en plática exclusiva con EL GRÁFICO.