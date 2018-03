Lara: “México tiene un cuerpo técnico de 14 personas, nosotros solo seis”

Eduardo Lara solo piensa en el boleto a Mundial con la selección sub-20. Sabe que con un triunfo ante México este miércoles estará en esa cita mundialista.

Para el estratega es clave que esta selección juvenil avance a Corea y así dar un paso importante en el recambio generacional de la azul mayor, con la que apuesta a un trabajo hacia Qatar 2022.

¿Qué conclusiones obtuvo luego del trabajo de la sub 20 en primera fase y ahora de cara al juego ante México?

Creo que era importante superar la primera fase. No es tan fácil como todo mundo cree. Acá nadie te quiere ceder un centímetro de nada para tu trabajo. Ya vimos los apuros que pasó Costa Rica para clasificar. Estaba perdiendo 1-0 contra Bermudas y luego se repuso para ganar por 2-1. Acá es de estar tranquilos por lo que se hizo. Haberle sacado los tres puntos al local nos dio esa tranquilidad de poder llegar a la siguiente ronda como primeros. Ahora dirán que nos tocó México y Estados Unidos, los dos rivales más fuertes. Pero no importa. Como le dicho a los muchachos, son dos selecciones muy fuertes, pero nosotros tenemos la capacidad para enfrentarlos. Si estamos concentrados, creo que lo vamos a lograr.

¿Lo deja tranquilo el volumen de fútbol de su equipo hasta el momento?

Tácticamente hicimos un buen juego ante Costa Rica, para abrir este torneo. Lógicamente que a medida de que los rivales te van conociendo te van apretando las tuercas. Yo sabía que desde el segundo juego nos iban a salir a apretar. Las selecciones caribeñas tienen ese ímpetu. Sus primeros 25 minutos siempre son fuertes. Hay que pararse bien y estar muy concentrados. Ahí es donde podés perder con ellos. Si te meten un gol, se te hace muchos más difíciles.

En el primer día de entreno en Costa Rica, se encontraron a la delegación mexicana. Usted pidió a sus jugadores que mantuvieran firme la mirada, así cómo les decía a sus jugadores en Colombia cuando veían a los argentinos y brasileños...

Es lo mismo. México tiene un cuerpo técnico de 14 personas y nosotros solo seis. Pero no por eso nos tienen que venir a ganar. En la cancha vamos a ser once contra once. Si vos agarrás un jugador mexicano y le pegás, lo va a sentir, así como lo sentís vos. Con Colombia llegó un momento en que los nivelamos y les pasamos por arriba. Nos ganamos un respeto en devisiones menores. Eso es lo mismo que tiene que pasar acá. El Salvador tiene que comenzar a hacer su trabajo. México es una selección fuerte, pero nosotros somos tan buenos y tan fuertes como son ellos dentro del terreno de juego. Es donde va a valer.

En una entrevista que concedió al programa "Al Pie del Deporte", acá en Costa Rica, dijo que le gustaría que la FESFUT le apostara a un trabajo hasta Qatar 2022. ¿Se mantiene fijo en eso?

Pero no solo porque esté yo como técnico. Es con el técnico que ellos requieran. Yo llegué porque estaba haciendo mi trabajo con sub- 0 y se me habla de la FESFUT para que pueda tener a la selección mayor en Copa Centroamericana de UNCAF y ahora para Copa Oro. Pero ya es una decisión que debe tomar la FESFUT. Ellos son libres de elegir al técnico que ellos prefieran. Pero sí, sigo con ese pensamiento. Lo de Rusia se acabó desde hace tiempo. Hay que empezar a buscar partidos. Pase lo que pase con esta sub 20 no se puede abandonar. Este es el recambio del fútbol salvadoreño.