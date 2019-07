La selección sub-23 no tuvo ni 50 días de preparación

Por tiempo de trabajo, La selección de Panamá era favorita en la eliminatoria UNCAF pero El Salvador se quedó con el boleto al Preolímpico de CONCACAF.

Con Guillermo Rivera al frente, el trabajo de la sub-23 duró 47 días, comenzando desde el 4 de junio. En ese tiempo se realizaron cinco microciclos y un sexto que contó con la plantilla oficial para los juegos contra Panamá. Este último duró dos semanas.

En la preparación, Memo convocó un total de 42 jugadores, incluidos cinco que militan en otro país como Christian Molina (Houston Dynamo), Marlon Menjívar (Villarreal FC), Pedro Medrano (Houston Dynamo), Javier Avelar (Brilla FC), Tomas Romero, del Bethlehem Steel FC.

En las primeras cinco convocatorias hubo descartes, algunos por lesión o porque estaban cedidos con selección mayor o participaron con sus quipos en giras internacionales.

Los jugadores que no alcanzaron a entrar en la lista final fueron Joel Turcios (Águila), Jacobo Moreno Kattán (FAS), Giovanni Ávila (Santa Tecla), Marvin Figueroa (Isidro Metapán), Elin Alvarado (Águila), Luis Rodríguez (Jocoro), Danilo Joya (Joroco), Rodrigo Artiga (Sonsonate), Carlos Herrera (Racing Jr), Enrique Contreras (11 Deportivo), Javier Avelar (Brilla FC, EE.UU.), Fernando Quintanilla (Santa Tecla), Ronald Rodríguez (Águila), Andrés González (Turín), Ever Flores (ex Audaz), Gerardo Guirola (Isidro Metapán), Marvin Márquez (AD Chalatenango), Alberto Henríquez (FAS), Rodrigo Pérez (Santa Tecla) y Luis Valladares (Santa Tecla).

En menos de dos meses se logró esquivar el primer obstáculo en el camino a Tokio 2020 y el Preolímpico de CONCACAF está a dos meses. El tiempo continúa siendo corto, los rivales son más fuertes y habrá que esperar en los próximos días si se tendrá una planificación de amistosos y microciclos de entrenamiento.

Si en la etapa anterior la sub-23 inició previo a la pretemporada de los equipos, cuando reanude la preparación rumbo al torneo de CONCACAF estará con el Apertura 2019 en apogeo y los equipos también tendrán que liberar jugadores a la selección mayor.