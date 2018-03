La selección salvadoreña de fútbol playa está en el limbo

Los planes de la selección de fútbol playa están momentáneamente en pausa, luego de su eliminación del Premundial de la modalidad en Bahamas y tras perder la Cuadrangular Internacional de Fútbol Playa Pílsener, celebrada en abril."A nivel de selección no hay actividades definidas. Solo una en agosto que espero tratar este tema la próxima semana. Ahorita nos hemos enfocado en la formación de la liga de fútbol playa, pero no dejaremos de lado la selección", dijo en plática con EL GRÁFICO el técnico de los playeros, Rudis González Gallo.El timonel nacional también confirmó que a los seleccionados se les canceló una deuda pendiente de parte del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en concepto de su beca."El miércoles en horas de la tarde me informaron algunos jugadores que ya se les depositó. Solo se les debe este mes, pero aún no ha terminado", explicó González Gallo.Sobre temas de planificación con los seleccionados, el entrenador dijo que verán esos aspectos la próxima semana en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT)."En el transcurso de la otra semana, cuando vuelvan del juego de la mayor (ante Honduras, este sábado) veremos cómo se replantea la situación sobre el tema. En agosto se hace la Copa Salvador del Mundo", pronunció.Por ahora, sin entrenos, el DT indicó que algunos integrantes de la azul y blanco lo acompañan ocasionalmente en sus viajes en calidad de director de competencias y coordinador en la futura liga de fútbol playa.Sobre esta liga, que pretenden lanzar en agosto en al menos 12 playas del país, González Gallo plantea que "yo le estoy apostando fuerte porque es un momento justo para lanzar esta liga".