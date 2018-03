La selección de fútbol playa recupera al portero Herbert Ramos

El portero Herbert Ramos dio por superada su lesión y ya trabaja con el grupo en la selección de fútbol playa, durante el sexto microciclo de cara a la participación en el Premundial de Bahamas.

Ramos estuvo en proceso de recuperación durante casi un mes luego de sufrir una rotura de ligamentos y una lesión de tobillo.

“Gracias a Dios ya estoy bien y me siento alegre de volver a trabajar con el grupo. Estoy trabajando de lleno con la selección desde el martes, hice trabajo de potencia y velocidad”, explicó Ramos, que también alternará como guardameta con el Luis Ángel Firpo de la primera división.

Según explicó el portero, oriundo de Concepción Batres, Usulután, la recuperación la hizo con el cuadro pampero.

Ramos estuvo en el microciclo de la selección playera la semana anterior, pero solo hizo ejercicios y fisioterapia.

“No dejé de estar activo y volver al ritmo no será mayor problema. Me sentí bien en los entrenos, hoy estamos trabajando en la parte del orden y equilibrio. Era mi primera lesión así y fue una situación muy difícil porque me dañé el tobillo en un 30 por ciento”, expresó el jugador de 27 años de edad.