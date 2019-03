La selección mayor de fútbol tiene un esquema definido y su técnico Carlos de los Cobos ha querido mantenerlo en sus partidos de eliminatoria en la Liga de Naciones: 1-4-5-1. También la base de los jugadores ha sufrido pocos cambios y cuando se realizaron fue en la banda izquierda, la contención y el ataque.

Para entender cómo se formó esa base hay que partir del primer experimento del seleccionador, cuando inició su segunda etapa al frente de la Azul. Para ese primer partido de preparación, contra Honduras en Houston, De los Cobos definió a algunas piezas clave, en especial con el portero y la línea defensiva.

Henry Hernández quedó como el heredero bajo los tres postes. En la línea de cuatro, ese primer equipo tenía a Bryan Tamacas, Roberto Domínguez - quien por entonces era legionario con Vancouver Whitecaps-, Alexánder Mendoza y Alexánder Larín. La lesión de este último con el Comunicaciones guatemalteco le permitiría a Juan Barahona quedarse en el lateral izquierdo.

La contención estaba a cargo de Rodrigo Rivera y Diego Chavarría, quienes perdieron protagonismo. Gerson Mayén, uno de los volantes mixtos de la Azul, ya se apuntaba en ese once titular. En los extremos, Dustin Corea y Denis Pineda. El primero ya no repetiría en la titularidad y el internacional de CD Santa Clara de Portugal sí sería un fijo.

En el ataque aparecía David Díaz, jugador de la liga local y quien gozaría de la confianza para la siguiente convocatoria del mes de septiembre.

MONTSERRAT, EL FILTRO

Cuando El Salvador inició el camino a Copa Oro, De los Cobos llamó a 20 jugadores, tres legionarios: Pineda, Alas y Domínguez. En agenda estaba el partido internacional amistoso contra Brasil en Estados Unidos y para ese cotejo reforzarían tres legionarios más, Arturo Álvarez, Andrés Flores y Joaquín Rivas (del Tulsa Roughnecks de la USL), uno de los "novatos".

El once inicial fue Hernández, Tamacas, Domínguez, Mendoza, Barahona; Alfaro, Coca; Óscar Cerén, Baires, Pineda; y Díaz.

En esa convocatoria estaban jugadores que perdieron la continuidad: Ibsen Castro, Herbert Sosa, Dustin Corea, Christopher Ramírez y David Díaz.

Ese juego en el Blakes State Stadium se ganó 2-1. Los nacionales sufrieron al estar abajo en el marcador en la primera parte con un tanto de Joseph Taylor (37') y remontaron con doblete de Cerén (61'y 90+4').

LA ILUSIÓN EN CASA

El segundo compromiso de esta eliminatoria fue en el estadio Cuscatlán, ante Barbados, el 13 de octubre. Ganó la Azul 3-0 con anotaciones de Nelson Bonilla (22'), Gilberto Baires (42') -quien se estrenó como goleador tras 13 partidos internacionales- y Gerson Mayén (90').

De los Cobos replanteó al equipo en algunos puestos. La formación fue Hernández, Tamacas, Domínguez, Mendoza, Barahona; Óscar Cerén, Mayén, Narciso Orellana -quien se ganó la titularidad en este encuentro-, Pineda, Baires; y Bonilla.

La gran novedad fue el retorno de Nelson, quien destacaba en la liga tailandesa con el Sukhothai FC. Si no estuvo disponible un mes antes fue porque necesitaba salvar a su club del descenso.

Para esta convocatoria, Mayén había regresado a la Azul, luego de superar una fractura en el tabique nasal. De los Cobos quiso buscar variantes en ofensiva. Joaquín Rivas estaba pero no hizo su debut acá. Bryan Paz, jugador de Águila, fue tomado en cuenta en los entrenos pero no sumó minutos para mostrarse.

BERMUDAS, EL DESCALABRO

El tercer partido fue el 16 de noviembre en el estadio nacional de Hamilton. Bermudas ganó 1-0 con un gol de Nahki Wells y este resultado tiene hasta hoy en la cuerda floja a la selección en sus aspiraciones de estar en Copa Oro.



Esa derrota lo envió al puesto 14 y ahora queda obligado a ganar a Jamaica el sábado y a esperar una combinación de resultados, además de tener a los santos de cabeza.

De los Cobos alineó en ese partido con Hernández, Tamacas, Domínguez, Mendoza, Jiménez; Óscar Cerén, Mayén, Narciso Orellana, Jaime Alas, Baires; y Pineda.

Respecto al juego anterior, los tres cambios eran Jiménez por Barahona (lesionado), Alas por banda izquierda y Pineda como atacante por Bonilla.

En este grupo solo hubo cuatro legionarios: Rivas, Pineda, Alas y ''Ruso'' Flores. Este último participó como cambio y Rivas hizo su debut oficial al jugar todo el segundo tiempo.

La selección tuvo profundidad, velocidad pero estuvo divorciada con la definición. A falta de puntería, Henry Hernández salvó al equipo nacional de un segundo gol. Ahora esa derrota ha condicionado a la Azul.

A TODO O NADA

Para encarar el cuarto y último partido, De los Cobos llamó a seis legionarios: Tamacas (Sportivo Luqueño), Alas (Rojos del Municipal), Bonilla (Bangkok United), Rivas (hoy en el Saint Louis), Tomás Granitto (Miami FC) y Darwin Cerén (Houston Dynamo).

Por lesión no está Pineda, mientras que Andrés Flores, del Timbers, no entró en planes y Arturo Álvarez, luego de anunciar su retiro profesional, no pudo tener su despedida.

El regreso de Bonilla y Darwin son positivos, Granitto aún no debuta con selección mayor pero su convocatoria contra Guatemala le permite ser una opción, además de que no es un jugador desconocido porque fue mundialista sub-20.

En este equipo hay cambios en jugadores de la liga local. Iván Mancía es una de las principales variantes, se ganó la confianza desde el amistoso del 6 de marzo ante Guatemala, luego de llegar como emergente por la lesión de Mendoza, quien pese a ya estar recuperado no entró en la lista.

Rubén Marroquín, quien no juega desde Copa Oro 2017, puede ayudar pero el puesto titular es de Tamacas, quien ha perdido participación en Paraguay. Marvin Monterroza es otro de los elementos que pueden aportarle al equipo nacional , luego de ser titular ante la selección chapina.

Dos jugadores que han vuelto a una convocatoria son el defensor Moisés Mejía y el volante Santos Ortiz.