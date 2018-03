La selección contará con apoyo a la distancia

El apoyo para la selección nacional no está solo de parte de los técnicos que dirigen en el redondo nacional o aficionados, sino también de parte de los jugadores, algunos de ellos exseleccionados nacionales.Es el caso de Kevin Santamaría, Ramiro Carballo, Eder Renderos y Raúl González. Los cuatro cuscatlecos dicen que estarán pendiente del debut de la azul y blanco, esta noche contra México.Carballo, quien jugó en dos Copa Oro con los técnicos Juan Ramón Paredes y con el mexicano Carlos de los Cobos, dice que independientemente de quien esté formando parte de la selección nacional, él está con ellos."Primero como salvadoreño que soy y segundo como exseleccionado y jugador de fútbol. Estoy pendiente del trabajo de ellos, creo que tenemos que apoyarlos más allá del resultado, creo que son un buen grupo y de que si han sido llamados es porque son los mejores", dijo Carballo, quien actualmente está sin equipo tras su salida de las filas del Municipal Limeño.Carballo es del pensar que más allá de que México se esté presentando con un equipo B, sigue siendo de respeto."Creo que para que una selección juegue bien tienen que estar bien atendida en los técnico, táctico y psicológico. Está selección no fue bien atendida, pero igual, estamos con ellos porque así debe ser", agregó.En el caso de Santamaría, quien estuvo en la Copa Oro edición 2013, opinó que dentro del grupo que viajó están los mejores, aunque más allá de ello, es una decisión del cuerpo técnico quien viajó y quien no. ""Eso lo decide el cuerpo técnico, son ellos los que llevan esa responsabilidad", declaró el goleador del Suchitepéquez de la primera división del fútbol de Guatemala. Santamaría, quien estuvo sancionado por la FIFA tras dar positivo de una sustancia prohibida en un control realizado en el fútbol chapínPor su parte, Eder Renderos, jugador del Audaz, de Apastepeque, dice que a su criterio quedaron fuera de la nómina algunos elementos como Bryan Landaverde, Juan Barahona y Marlon Cornejo.Según el mediocampista, el rival de esta noche es difícil, pero valoró que con orden y concentración se puede sacar el resultado. "No hay nada escrito", valoró.Finalmente, para el nuevo jugador del Pasaquina, Raúl González, ex Universidad de El Salvador (UES) solo queda esperar y apoyar a la selección nacional."Es un debut compliado, pero hay que esperar y estar pendiente del partido. México es una selección de peso en la región y sus selecciones no son elegidas al hazar, van por buenos resultados siempre", explicó.Dijo que hay que ir partido tras partido y jugar concentrados para no ser sorprendidos ni por México ni por los otros dos rivales del Caribe, Jamaica y Curazao