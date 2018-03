La motivación de Darwin Cerén en la selección salvadoreña

En un avión y tirando pinta con unas gafas negras. Así Darwin Cerén dejó claro que hay motivación por lograr una victoria en el próximo partido ante Curazao, este jueves, en la segunda fecha del grupo C de la Copa Oro.Luego de perder 3-1 contra México, los nacionales no tiran la toalla. Gerson Mayén afirmó durante la semana queY hoy Darwín lo volvió a demostrar en sus redes en su Instagram, al compartir una foto acompañada con la frase "la ilusión todavía está intacta. Rendirse no está permitido".Pero no fue el único que mostró su fe en el trabajo del grupo. Alexander Larín compartió una foto junto a Andrés Flores en el viaje de la selección rumbo a Denver.También el volante Edwin Sánchez mostró la motivación que hay en el grupo con una foto junto a Harold Alas con la frase "hay que seguir más fuertes que nunca".La selección cree en el boleto y será el jueves cuando intente convertir todo ese optimismo en una victoria ante Curazao.