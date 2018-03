La eterna rivalidad futbolística entre El Salvador y México

Salvadoreños y mexicanos se enfrentarán este miércoles en el partido de la segunda fase del Premundial Sub 20 y el duelo revive la rivalidad deportiva que ha existido entre ambos países.A continuación recordamos algunos de los episodios que han generado debate y polémica en torno a los partidos entre mexicanos y cuscatlecos:En 1981 el periodista mexicano Ignacio Matus se mofó de nuestra modestia futbolística al decir que “en El Salvador juegan con pelota cuadrada”.Las declaraciones fueron a las puertas de la hexagonal rumbo a España 1982, y El Salvador había sido depositario de la mejor generación de futbolistas que ha parido nuestra tierra.En esa hexagonal, jugada en tierra hondureña, jugadores como Jorge González, Paco Jovel, Norberto Huezo y compañía les hicieron entender a los mexicanos que nuestra pelota era tan redonda como la de ellos al vencerlos 1-0 y marginarlos del Mundial ibérico.Las eliminatorias mundialistas, donde se coincide con los aztecas vuelven a encender el morbo ya añejo. Y es un morbo que se ha salido definitivamente de lo deportivo y que cobró mayor fortaleza cuando en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994 le volvimos a ganar al gigante 2-1.De ahí nació la frase que aún perdura: “Aunque al Mundial no vayamos, pero a México le ganamos”.En 2009, la visita de la selección salvadoreña al estadio Azteca, en la eliminatoria de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, dejó una de las postales más curiosas por los aficionados ,luego que un enjambre de abejas apareció en el campo de juego cuando se jugaba un minuto de partido.Según las imágenes del partido, los insectos estaban detrás de la portería que defendería El Salvador en esa ocasión y retrasaron el comienzo del juego que perdió El Salvador 4-1.En 2009, días antes del juego El Salvador contra México de la hexagonal en la eliminatoria Mundialista rumbo a Sudáfrica 2010, el periodista mexicano de ESPN David Faitelson enervó más a la afición con ciertas declaraciones que brindó en uno de los programas de la cadena internacional.“A los jugadores salvadoreños nadie los conoce. ¿Quién conoce a los salvadoreños?”, mencionó Faitelson ante el también periodista de origen salvadoreño Fernando Palomo.Desde esa vez Faitelson se ganó el repudio de muchos salvadoreños que consideraron una falta de respeto hacia el país las declaraciones del periodista.Luego en una entrevista, Faitelson suavizó su declaraciones y recalcó que “nunca quiso ofender a nadie, pero su estilo directo propició eso”.De cara a la visita de México al estadio Cuscatlán, un grupo de aficionados calentó el juego al proponer el uso de mascarillas que fueron puestas de moda por la gripe A (H1N1) y que retomaron para meter presión al Tri.La acción fue criticada en México y en el país. El grupo de aficionados afirmó que no era una burla a los mexicanos que se habían visto muy afectados con el virus de la influenza humana.La prensa mexicana y salvadoreña también ha tenido participación en este duelo y sus curiosidades.Previo a un choque en 2016, un periódico mexicano emitió la portada con el titular “Mándenlos a la bestia”, haciendo referencia al tren que los inmigrantes toman para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.Horas después de publicada, el editor de “Tiempo Real”, periódico responsable de la publicación, pidió disculpas por el acontecimiento.La portada rápidamente fue tachada de "vergonzosa" e "indignante" por hacer uso del "sarcasmo" y tocar el sensible tema de la migración y las penas que tienen que vivir muchos centroamericanos al pasar por tierras mexicanas.Si hay alguien que sabe mucho de partidos contra México a toda categoría es el actual kinesiólogo de la selección sub 20, Douglas Lemus. Él ha enfrentado a los aztecas en cualquier escala de selecciones.De cara al juego de este miércoles contra los aztecas Lemus reveló en una frase otro detalle picante en esta rivalidad.“Por la calidad que tienen los jugadores mexicanos es placentero ganarle a México. Se puede ganar a México por todo el trabajo que se ha hecho con esta selección. Me gusta ganarle a México, porque ellos ven de menos el fútbol de El Salvador. Se puede hacer un buen juego. Hay mucho talento", apuntó Lemus, en plática con EL GRÁFICO.La selección sub 20 de El Salvador y la de México comparten la misma sede de concentración desde el 15 de febrero, cuando ambos equipos llegaron a Costa Rica para competir en el Premundial, pero hasta ahora, no ha habido ni una sola plática entre los jugadores cuscatlecos y aztecas.Los dos equipos hasta comparten la sede de entrenamiento. Ha habido ocasiones en las que El Salvador ha salido de la cancha para la llegada de los aztecas, pero igual no se hablan.