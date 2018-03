Kevin Santamaría puede regresar a los entrenos desde hoy

El 21 de junio de este año, dentro de dos meses, terminará la sanción de dos años de inactividad impuesta por FIFA al volante salvadoreño, Kevin Santamaría, quien en una prueba de dopaje en el futbol de Guatemala dio positivo a la sustancia de dimetil butilamina en mayo de 2015, luego de jugar la final con los rojos del Municipal ante Comunicaciones.Pese a que aun falta tiempo para cumplir la pena, el jugador cuscatleco y sus excompañeros de equipo en el fútbol chapín, Sergio Trujillo, Marco Ciani y Marvin Ávila, ya están habilitados para volver a entrenar, pero no así para competir. Podrán jugar de nuevo hasta el 21 de junio.Para el caso de Trujillo, el gerente de Municipal, Segio Ponciano, confirmó que hicieron una consulta sobre el caso de Trujillo con la Federación de Fútbol de Guatemala y la respuesta fue que el jugador puede practicar desde mañana con cualquier equipo profesional."Desde hace cinco meses nos notificaron a través de un oficio las fechas en que ellos (Ávila, Trujillo, Ciani y Santamaría) podían volver a entrenar. En este caso, FIFA autoriza que puedan entrenar dos meses antes de que se cumpla la sanción", apuntó Ponciano.Tras conocer eso, Santamaría dijo que no quiere apresurarse. "Hay equipos de Guatemala que me han hablado. Por ahora solo estoy esperando que mi abogado me corrobore la información. Estoy esperando tomar la mejor decisión. También me han hablado de Bolivia y Colombia. Eso es lo que me detiene un poco, sino se da en esos países, la mejor opción sería seguir en Guatemala. Tengo muchas posibilidades de volver a Guatemala. Si me confirman en Guatemala, comenzaría a entrenar la otra semana", apuntó el mediocampista salvadoreño.Aquí está un fragmento de las declaraciones del jugador a un medio de comunicación guatemalteco: