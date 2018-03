Kevin Santamaría: “Lloré al anotar porque me ganó la alegría”

#Apertura2017 | Santamaría: "Esa felicidad no me cabe en el corazón y la verdad espero seguir creciendo". pic.twitter.com/5U7bOnZSZQ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 5, 2017

El jugador Kevin Santamaría anotó hoy el gol de la victoria para el Suchitepequez ante el Antigua.Fue una anotación llena de técnica, destreza y clase (que puedes ver aquí) y que llevó al jugador hasta las lágrimas.El cuscatleco explicó luego del partido a qué se debió su desborde de emoción:"La verdad es que me ganó la alegría porque hace dos años lloraba de tristeza. Mi familia que estuvo conmigo sabe que es difícil estar injustamente afuera de las canchas, no me canso de repetirlo. Dios sabe cómo nos lleva, pero las cosas injustas nunca van a bien y aquí estoy olvidando los dos años que pasé para volver al Kevin Santamaría que fui".Leé aquí: "Santamaría, acusado de dopaje en Guatemala" El jugador reiteró la felicidad que le dio marcar nuevamente en un partido oficial."Es una felicidad volver al (estadio) Carlos Salazar (hijo) y poder anotar un gol e irnos con triunfo que es lo importante y la verdad esta felicidad no me cabe en el corazón y la verdad es que espero seguir creciendo para ayudar al equipo", completó.Aquí podés ver el video con las declaraciones del jugador: