Jugadores renuncian a selección de playa por falta de estímulos económicos

Luego de tres meses de atraso del estímulo económico que entrega el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) a la selección de fútbol playa de El Salvador, los jugadores del combinado cuscatleco decidieron renunciar a la selección y exhortaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a que intervenga en la problemática.Desde finales del 2011, el Gobierno entrega, a través del INDES, $700 mensuales a los 12 miembros del combinado playero como forma de incentivar el trabajo. Tras la destacada participación en el Mundial Rávena 2011, donde el equipo cuscatleco se agenció el cuarto lugar, el expresidente Mauricio Funes se comprometió con la ayuda.“Queremos apoyar de esta manera a una selección que en muy poco tiempo nos ha dado enormes alegrías. Desde la presidencia, hemos decidido otorgarle a cada jugador un ingreso mensual de 700 dólares que les permita continuar con su carrera deportiva”, dijo Funes, en un discurso brindado en un acto de conmemoración de los 190 años de la Independencia.Sin embargo, desde 2014, con la nueva administración del INDES, presidida por Jorge Pérez Quezada, el equipo ha sufrido reiterados atrasos y ya suman tres meses sin recibir dinero.El INDES ya manifestó que no dará el dinero si el plantel no entrenan o esté en competencia. En respuesta, los jugadores declinaron a seguir con la selección, ya que “en el convenio del INDES con la FESFUT no se estableció que debían mantenerse entrenando para recibirlo”.En el pasado Premundial de fútbol playa, el de Bahamas 2017, el presidente del INDES se acercó al grupo, según cuentan los jugadores, para manifestarles que no se preocuparan por el estímulo porque, independientemente clasificaran o no al Mundial el apoyo del Gobierno continuaría.Los jugadores igual se sienten defraudados porque aseguran que también el presidente Salvador Sánchez Cerén les insistió que la ayuda económica mensual se mantendría, mientras les hacía la entrega del Pabellón Nacional en Casa Presidencial, previo al Premundial Bahamas 2017.Roberto Membreño, miembro de la selección de fútbol playa, dijo que ante la falta del desembolso, el equipo dará un paso al costado porque no pueden cumplir con el requerimiento de entrenar si no hay competencias.“Lamentamos esta situación, esto es delicado. Si no hay pago, lastimosamente la selección puede desaparecer. Hemos hablado como grupo que si no nos pagan, no seguiremos en la selección nacional. Económicamente nos ayuda, ir a entrenar (viáticos)... eso no es nada lo que nos dan por los entrenos”, dijo Membreño.Añadió que “no podemos seguir en la selección porque ya no nos alcanzarán nuestros recursos. El presidente Salvador Sánchez Cerén debe tomar conciencia porque fue claro. Él nos dijo que durante su mandato seguiría aportando esta beca, lo dijo con amor, como salvadoreño. No creo que se retracte a esas palabras que nos dio porque nos motivó a salir adelante. Pero si no se puede, que sea claro y nos digan que no se puede seguir con esta beca”.El goleador Agustín Ruiz también se mostró descontento por la deuda. “Por las mañanas, durante el Premundial en Bahamas, llegaba el presidente del INDES (Jorge Quezada) y nos decía que no tendríamos problemas, que nos seguirían apoyando con lo de la beca. Esas palabras nos motivaron y hoy ¿dónde quedan esas palabras? Nos tiene que cumplir porque es algo que nos hemos ganado. Quedamos campeones en Chile (Juegos Bolivarianos 2016) y no recibimos premio. Está claro que si no recibimos este bono, abandonamos la selección. No podemos estar entrenando si es que no hay competencias”.Mientras que Heber Ramos fue más claro al señalar que “todos estamos claros de que al no seguir recibiendo la ayuda nos tocará buscar otros medios (ingresos) y abandonar a la selección. Ese dinero era el sustento. Si lo quitan, nos perjudica el bienestar de nuestras familias”.“Nos haremos a un lado ante la falta de pago, queremos que se pongan claros si seguirán apoyando”, dijo Rubén Batres.Por su parte, Tomás Hernández expuso que “esto es duro, no estamos parados, trabajamos. Pero si cortan el apoyo daremos un paso al costado, no seguiremos con la selección. Regresaremos a la pesca, nos caía bien el bono que nos daban, pero si ya no se puede (pago), pues que nos hablen con la verdad, es lo que pedimos”.