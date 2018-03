Jugador salvadoreño aspira a jugar la Liga de Campeones de Europa

11 ideal de la primera jornada de la liga Pepsi en Islandia ???? gracias Diosito ???? Made team of the week for the 1st week here in Iceland thank you Lord ???? @433is thanks ???? A post shared by Derby Carrillo (@derbyc87) on May 2, 2017 at 11:38am PDT

El portero salvadoreño Derby Carrillo tuvo un buen inicio de torneo con su equipo, el IBV, en la primera división de Islandia, al punto que fue incluido en el equipo ideal de la jornada debut. Por eso el cuscatleco se ha puesto grandes metas para esta temporada y habla incluso de llegar a la Liga de Campeones de Europa.En la primera fecha, disputada el domingo pasado, el club donde milita Carrillo empató 0-0 ante Fjölnir. El mérito del IBV fue jugar por 75 minutos con 10 piezas, tras la expulsión de Hafsteim Briem. En ese juego, Carrillo fue nombrado el mejor jugador del partido."El punto es valioso, aunque hayamos jugado en casa. Jugamos casi todo el partido con un hombre menos. Se puede decir que fue como un gane para nosotros. Cada punto vale acá con el sistema de competencia, porque el que hace más puntos es el campeón. Acá no hay liguilla, no es cómo en El Salvador que el que queda en octavo lugar tiene opciones para ser campeón", apuntó el cancerbero, en plática con EL GRÁFICO.Ahora, Carrillo se alista para el segundo juego de este certamen, contra el Stjarnan. Este es el segundo torneo en Islandia para el guardameta en el balompié de ese país."En el primer juego tuve la virtud de dejar mi arco en cero. Ahora hay que preparar el juego contra el Starjnan, equipo que ha clasificado para la Europa League. En este torneo el equipo que sea campeón va a la Champions y el segundo y terceros lugares juegan la Europa League, así que es una gran motivación, porque me he propuesta jugar en la Champions", apuntó Carrillo.El jugador volvió a jugar de gran manera después de una larga recuperación por lesión y así agradeció en Instagram: