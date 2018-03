Jugador admite que hubo amaño en un partido entre Barcelona y Eldense

Cheikh Saad, jugador del Eldense de la segunda división de España, denunció hoy la existencia de un amaño en el partido que su equipo disputó el sábado ante el Barcelona B, finalizado con una humillante paliza de (12-0) del conjunto azulgrana.

El jugador se sintió indignado por tal hecho y declaró en una emisora de radio española llamada RAC-1 que hubo compañeros suyos envueltos en el arreglo del resultado.



"Sé quienes son los jugadores, pero no puedo decir. En el vestuario casi llego a las manos con ellos. Son cuatro implicados. Cuando pueda diré nombres de los jugadores", expresó el futbolista a la emisora.



A mi nadie me va a joder la carrera i menos por estas cosas verguenza puta verguenza! Luego nose como pueden mirar a la gente a la cara!! — cheikh saad (@cheiko20) 2 de abril de 2017

El jugador explicó que su entrenador fue complice de dicho amaño y que sabía todo lo que podía pasar si otros jugadores que no estaban de acuerdo con el amaño llegaban a jugar.

"El entrenador sabía alguna cosa y los jugadores también. Media hora antes de comenzar el partido contra el Barcelona B yo era titular. Y antes del partido me sacaron de la alineación. El entrenador me dijo que entrara durante el partido y yo le dije que no quería. También les dije a mis compañeros del banquillo que no entraran si no querían que su nombre acabara manchado", agregó el jugador.

MÁS SEÑALAMIENTOS

El presidente de la junta gestora del Eldense, David Aguilar, estuvo en Radio MARCA y también reconoció que hubo jugadores que pactaron el resultado.

"Sabía que había casas de apuestas chinas pero ahora he descubierto que detrás de este deporte hay mucha mierda", señaló molesto.