Jozy Altidore: “Mi novia dice que solo ella me puede morder”

La mordida de Henry Romero a Jozy Altidore está generando mucha controversia y gracias al hecho el nombre de El Salvador está dando la vuelta al mundo.

Pero el delantero estadounidense quiso tomar el hecho con humor y declaró que la única enojada era su novia.

"Mi chica está cabreada conmigo y con Romero. Me ha dicho que solo ella puede morder y agarrar mis pezones", declaró Altidore.

El cruce entre Romero y Altidore se dio en el juego del miércoles por la noche, en cuartos de final de la Copa Oro, mismo partido en el que Darwin Cerén también cometió una acción similar, pero sobre el defensor Omar González, según revela este video:

Un poco más serio, Altidore pidió que estas cosas no sucedan en el futuro. "Nunca ha ocurrido antes en la CONCACAF, por lo que no deja de sorprenderme. Tienes que mantener la calma, estas cosas no deberían ocurrir, pero suceden", opinó.

La CONCACAF aún no se pronuncia por lo sucedido ni ha revelado si abrirá un expediente disciplinario a los dos jugadores salvadoreños. Cabe recordar que al uruguayo Luis Suárez lo suspendieron por 9 partidos y con 4 meses alejado del fútbol por una acción similar.