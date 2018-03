Josué Rivera se estrenó en el goleo con selecciones juveniles

Para el segundo juego, ante Bermudas, el estratega de la selección sub-20, Eduardo Lara, hizo un cambio en su esquema. Sacó a Josue Rivera para darle paso a Marco Rodríguez.Pero al final, Lara dio minutos a Rivera en el juego ante Bermudas. El atacante llegó enchufado para poner el tercer tanto a favor de los salvadoreños y sellar el triunfo pr 3-1 ante Bermudas. Fue el primer gol de Rivera, a escala de selecciones en torneos eliminatorios."Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar el primer gol. Me siento contento, porque para cualquier delantero la mayor virtud es hacer goles. No importa si se entra como titular o de cambio. Hay que aprovechar esas oportunidades que las da el profesor", apuntó el delantero del equipo asociado.Rivera es el único jugador de este combinado sub-20 que podrá estar en el plantel se esa categoría para la siguiente eliminatorio. "Tengo esta oportunidad de jugar el otro Premundial. Debemos seguir preparándonos", apuntó Rivera, en plática con EL GRÁFICO.Rivera tiene ahora 17 años de edad, ya supera el límite para poder jugar para el combinado sub-17.Habrá que esperar si Lara decide unicar en la titular a Rivera para el juego ante Trinidad y Tobago.