José Tobar, de jugar en primera de Guatemala a vender helados

José Tobar ya no es más jugador del Siquinalá de la primera división de Guatemala, pero eso no le preocupa, pues el mismo jugador ha revelado hoy que tiene otra fuente de ingresos para subsistir mientras encuentra un nuevo equipo, que seguramente será en Guatemala.

El mediocampista aceptó en una entrevista con EL GRÁFICO hace algunos días que no tenía asegurada su continuidad con el Siquinalá, que acabó su primera temporada en Liga Nacional en posiciones de descenso.

Tobar fue claro al afirmar que "Por ahora no sé qué va a pasar con mi futuro. Tengo contrato y mientras no se me notifique nada sigo siendo jugador del Siquinalá. Yo estoy a la expectativa, a ver qué pasa". Acá la entrevista en la que hablaba de su situación en Guatemala