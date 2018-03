José Ramón Fernández: “El Salvador ha hecho un trabajo deplorable en su fútbol”

El periodista mexicano José Ramón Fernández, de la cadena de televisión ESPN, habló con EL GRAFICO para analizar el partido de Copa Oro que jugarán las selecciones mayores de El Salvador y Mexico, el 9 de julio en San Diego, California.El comunicador azteca fue tajante con la realidad que vive actualmente el balompié salvadoreño a toda categoría."México le va a ganar a El Salvador. El Salvador no tiene alternativa contra México, ha bajado mucho en su fútbol. No importa que México vaya a llevar a su equipo alternativo. Lo digo con todo respeto. El Salvador ha hecho un trabajo deplorable. El Salvador se ha quedado rezagado, se quedó muy lejos, ya no le hace fútbol a México ni a Honduras", apuntó Fernández.De acuerdo con el famoso periodista, por ahora los seis combinados nacionales que están en la Hexagonal de CONCACAF (Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Panamá) están muy por arriba del nivel futbolístico de El Salvador.Para Fernández, México es el mejor equipo de la región de CONCACAF: "Solo le falta un punto para clasificar al Mundial. México lleva una camada de jugadores jóvenes a esta Copa Oro, pero en ese grupo lleva jugadores interesantes. México debe ir a buscar ganar esta Copa Oro".