Joel Aguilar participará en su sexta Copa Oro

SAN SALVADOR. El camino a la Copa del Mundo Rusia 2018 para Joel Aguilar Chicas sigue viento en popa. La comisión de arbitraje de CONCACAF decidió incluirlo en el listado para los colegiados que estarán en Copa Oro, certamen que inicia esta tarde en los Estados Unidos.Roberto Moreno, jefe de arbitraje de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), aseguró que Aguilar Chicas fue incluido (en este evento de la confederación) para que siga firme en su camino al Mundial.Cabe destacar que la Copa Oro es un torneo afable para el árbitro salvadoreño. Está en ese certamen desde 2007. Desde ese año ha sido recurrente en las convoctorias. Por lo tanto la de 2017 será la sexta para el cuscatleco.“Son bendiciones que a uno le llegan. Esto es producto del trabajo. Se escucha fácil, pero no ha sido así. Se nos ha permitido tener ese deseo de ser constantes. Eso es lo que nos ha permitido tener de nuevo esta oportunidad. Vamos a representar al país, FESFUT y al arbitraje salvadoreño”, apuntó el réferi Aguilar.Aguilar Chicas admitió que este certamen es clave en su camino a Rusia 2018. Estará junto a la élite del arbitraje de la región. En ese listado destacan los mexicanos Roberto García y César Ramos, así como el estadounidense Mark Geigqe, que tienen la mismas posibilidades de Aguilar Chicas para llegar a la próxima Copa del Mundo.“Cada juego se tiene que tomar con mucha responsabilidad, porque estamos expuestos. No tenemos que sentir esa presión. Simplemente, tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Hay que ir a disfrutarlo. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad”, completó Chicas.Árbitros para Copa OroJoel Aguilar (SLV); Henry Bejarano (CRC); Drew Fischer (CAN); Roberto Garcia (MEX); Mark Geiger (EUA); Fernando Guerrero (MEX); Wálter Lopez (GUA); Jair Marrufo (EUA); Yadel Martínez (CUB); Melvin Matamoros (HON); Oscar Moncada (HON); Ricardo Montero (CRC); John Pitti (PAN); César Ramos (MEX); Héctor Rodríguez (HON); Armando Villarreal (EUA) y Kimbell Ward (San Cristóbal y Nieves).