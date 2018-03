Jaime Alas ya es respetado en el Municipal de Guatemala

¡#DatoRojo! @jaimealas10 vuelve a destacar con su velocidad y en esta ocasión registró 30.05 KM/H en el juego ante Siquinalá. pic.twitter.com/9H5sm25WgW — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) 14 de noviembre de 2017

Jaime Alas ha sido uno de los extranjeros más regulares en las filas de Municipal en los úitmos torneos. Llegó en 2015 y tiene contrato con los escarlatas hasta 2019, así que no piensa irse pronto de un equipo donde ya lo respetan y lo quieren.Alas fue parte del equipo que ayudó a que "el mimado de la afición" lograra la corona 30 para sius vitrinas, en el certamen anterior. Con trabajo se ganó la confianza del timonel Ever Hugo Almeida. Incluso, para el cobro de tiros libre tiene el voto del estratega.Pero el camino no ha sido fácil para Alas. Después de jugar como volante por izquierda se tuvo que adaptar a jugar como un lateral. Fue en la gestión del estratega anterior, Gustavo Machaín, cuando empezó a jugar en ese puesto y acepta que al principio le fue difícil."Gracias a Dios me están saliendo las cosas, pero al principio sentí que no confiaban en mí. Yo me tenía que adaptar al puesto porque tenía contrato con el equipo. El entrenador de mi selección me preguntó por qué jugaba ahí. Yo me debo al equipo, no le puedo decir que no a un técnico. Pero gracias a Dios me adapté. En esa posición primero tenés que saber marcar y luego nos adaptamos rápido para llevar peligro por esa banda", apuntó el volante salvadoreño en una entrevista con el periódico Prensa Libre.Además de adaptarse a jugar en una nueva posición, el volante nacional también tuvo que afrontar la ansiedad por un título en su carrera, porque no había ganado ninguno antes del torneo anterior.En cuanto a las posibilidaes de salir del Municipal, Alas no cierra las puertas a nuevas oportunidades, siempre y cuando ese equipo logre un acuerdo con el plantel edílico, aunque con una condición."Estoy tranquilo acá, pero uno siempre quiere dar un salto y mejorar. Uno va buscando madurar en los futbolístico. Si no es fuera de Guatemala, me quedo acá en los rojos", apuntó el jugador cuscatleco.