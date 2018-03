Jaime Alas vive horas bajas con El Salvador en la Copa UNCAF

Jaime Alas, jugador del Municipal de Guatemala, ha tenido poca actividad en la Copa Centroamericana 2017. Apenas sumó 12 minutos en el juego ante Honduras, por la fecha dos, y todo parece indicar que tampoco aparece en los planes para ser titular mañana ante Panamá.El mediocampista admite que la situación es atípica para él, pues durante 2016 fue un titular habitual en la selección y actualmente tiene un registro de 59 partidos con la azul y blanco, siendo el jugador con más recorrido dentro de la actual nómina."Casi no he tenido minutos, pero yo estoy ahí a disposición de él (del técnico Eduardo Lara). Si me toca jugar, bueno; si no, queda seguir trabajando. Es la primera vez que me pasa esto en la selección, en cuanto a no tener minutos", manifestó el exjugador de equipos como Firpo de Usulután y el Rosenborg de Noruega.Opina que no es cuestión de condición física, pues considera que está en buen nivel, aunque respeta la decisión del entrenador."Desde que debuté con la selección he marcado procesos como titular. Tengo que seguir trabajando. Estoy bien en lo físico", apuntó el volante del Municipal chapínIncluso reveló que de personeros del Municipal le han preguntado sobre su falta de minutos con la selección y él únicamente responde que hay que tener paciencia."Así comencé con Albert Roca, como suplente, y luego terminé jugando. Me dio mucha confianza. Esto es así, yo estoy tranquilo. De Municipal hablaron conmigo sobre porqué no estaba jugando. Yo les dije que eran decisiones técnicas. Ellos querían que yo me quedara en el equipo (en Guatemala), pero yo decidí venir (a Panamá)", apuntó el volante.