Jaime Alas marcó un nuevo gol en Guatemala

El salvadoreño Jaime Alas, jugador del Municipal de Guatemala, anotó este miércoles el gol que le permitió a su equipo empatar como visitante ante el Antigua, y mantiene a los rojos en puestos de clasificación a la ronda eliminatoria.El lateral por izquierda no había marcado en esta campaña, pero este día se encontró con las redes en el que fue el tanto de la ventaja parcial sobre los anfitriones, al minuto 58.De esa forma, Alas retribuyó la confianza de su entrenador Ever Almeida, quien lo hizo ingresar para el complemento del duelo.Al 77', Alejandro Díaz puso la igualada y con ello los rojos, 30 veces campeones del balompié chapín, se mantienen momentáneamente en la quinta plaza, entre los seis que avanzan a la fase eliminatoria del certamen en Guatemala.A falta de dos fechas, el equipo de Alas no ha encontrado regularidad y ha cedido ya siete empates, más cinco derrotas, lo que le costó el puesto al otrora técnico uruguayo Gustavo Machaín, quien tuvo como titular inamovible al jugador cuscatleco durante el curso pasado.Los rojos deben imponerse en las últimas dos fechas para asegurar su boleto a la siguiente ronda ya que la brecha de puntos con sus perseguidores es mínima.Jaime Alas cuenta con 18 participaciones en la liga guatemalteca y lleva cuatro cartulinas amarillas, más el gol marcado este miércoles.