Irving Herrera pide al menos cinco minutos con la selección

El delantero Irving Herrera no ha tenido minutos en los últimos partidos del Cosmos de Nueva York, en la segunda división de Estados Unidos. Por eso no estaba en el primer listado de convocados para el juego de este domingo ante Canadá, pero luego de que la primera división se separara por un par de días de la administración de la FESFUT y, por consiguiente, dediciera que no iba a ceder a sus jugadores, Herrera fue llamado.Por ahora el delantero del Cosmos no ha sido incluido en el equipo titular de la azul, pero se conformará con que el seleccionador, Eduardo Lara, le pueda dar algunos minutos ante Canadá."Desde mi lesión tengo casi dos meses de no jugar. Hay jugadores que vienen en mejor ritmo que yo. Entiendo eso completamente. Con cinco minutos que me de, yo los voy a tratar de aprovechar", apuntó el atacante.Por ahora, en su ensayo, Lara ha probado con Nelson Bonilla como único delantero, de cara al juego contra Canadá."Nelson ha venido jugando. Tuvo una buena participación en la Copa Oro, metió gol", apuntó Herrera.Por el hecho de no haber tenido minutos en los últimos partidos con el Cosmos, incluso hubo juegos en lo que no fue convocado, Herrera ha tenido que trabajar extra para ponerse a la par de sus compañeros."Poco a poco voy retomando el ritmo. Me he estado preparando. A veces he estado a doble turno y solo, porque es importante que todos estén al mismo ritmo para poner el mismo esfuerzo dentro de la cancha", apuntó el atacante del Cosmos de Nueva York.